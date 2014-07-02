Tube d'aspiration, T, DN 32, longueur de 500 mm, acier, noir, compatible avec : BV 5/1, T 7/1, T 10/1, T 12/1, T 15/1, T 17/1
Le tube d'aspiration noir en acier est compatible avec les aspirateurs poussières de Kärcher, diamètre nominal DN 32, longueur de 500 mm.
Le tube d'aspiration en métal (DN 32, 0,5 m) convient uniquement aux aspirateurs BV et T hors T 15/1
Spécifications
Données techniques
|Largeur nominale standard ( )
|DN 32
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Matériau
|Acier
|Longueur (mm)
|500
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.2
|Poids emballage inclus (kg)
|0.2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|500 x 32 x 32