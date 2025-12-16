Arroseur oscillant OS 5.320 SV
Arroseur oscillant OS 5.320 SV avec largeur de jet réglable et protection anti-éclaboussures pour une orientation aisée. Pour surfaces moyennes à grandes, jusqu'à 320 m². Débit d'eau réglable (de 0 à débit max.)
L'arroseur oscillant OS 5.320 SV à largeur de jet réglable convient à l'arrosage des surfaces et jardins moyens à grands. La surface d'arrosage maximale de cet appareil oscillant s'élève à 320 m². Le débit de cet arroseur par pulvérisation est réglable pour s'adapter au besoin, de zéro à la valeur maximale. Selon le besoin, les arroseurs Kärcher peuvent être équipés, au choix, de pics de fixation ou d'un traîneau. Ainsi les nouveaux arroseurs oscillants Kärcher sont-ils encore plus faciles d'utilisation. Le système de protection anti-éclaboussures intégré SplashGuard permet une installation et une orientation aisées, en restant au sec. Les gicleurs Kärcher sont naturellement équipés d'un système de fixation par clic éprouvé, pour un raccordement facile au tuyau d'arrosage. L'arrosage Kärcher, un arrosage intelligent.
Fonctionnalités et avantages
Ajustement de la portée
- Arrosage précis
Anneau de suspension intégré dans la poignée
- Pour un rangement/une suspension aisés.
Largeur de jet réglable
- Angles différents d'arrosage pour un arrosage direct
Protection anti-éclaboussures
- Orientation aisée
Spécifications
Données techniques
|Surface d’arrosage 2 bars
|20 - 190 m²
|Surface d’arrosage 4 bars
|30 - 320 m²
|Largeur d'arrosage (2 bar) (m)
|5 - 12
|Largeur d'arrosage (4 bar) (m)
|6 - 16
|Étendue d'arrosage (2 bar) (m)
|5 - 16
|Étendue d'arrosage (4 bar) (m)
|6 - 20
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.8
|Poids emballage inclus (kg)
|0.9
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|546 x 160 x 88
Videos
Zones d’application
- Arrosage du jardin
- Pelouse
- Moyennes et grandes surfaces