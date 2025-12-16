Prise robinet 3 sorties
La prise de robinet 3 sorties est idéal pour raccorder trois tuyaux à un seul robinet.
Distributeur 3 voies haut de gamme avec nez de robinet G1 et réducteur G3/4 pour l'arrosage simultané avec un maximum de trois flexibles. Le distributeur 3 voies dispose de trois nez de robinet avec trois réglages continus indépendants et se caractérise par un débit d'eau optimisé. Compatible avec tous les tuyaux d'arrosage courants, il permet une utilisation universelle et séduit par sa qualité robuste et son design ergonomique qui assure une prise en main agréable et facile. L'écrou-raccord maniable et son filetage intérieur robuste garantissent une fixation facile et pratique sur le robinet. Le distributeur 3 voies est compatible avec la plupart des systèmes clic disponibles.
Fonctionnalités et avantages
Raccordement de trois tuyaux sur une seule sortie d'eau
- 3 sorties d'eau indépendantes réglables
Pré-filtre inclus
- Pour une durée de vie prolongée
Connecteur souple
- Nez de robinet avec filetage G1 et réducteur G3/4
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.3
|Poids emballage inclus (kg)
|0.3
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|60 x 22 x 180
Le raccordement de ces produits au réseau d'eau potable nécessite de respecter les exigences de la norme EN 1717. Le cas échéant, adressez-vous à un spécialiste des installations sanitaires.
Videos
Zones d’application
- Arrosage du jardin
- Potager
- Appareils et outils de jardinage