Prêt à être raccordé, le dévidoir mural HR 4.525 1/2" Kit se caractérise par son châssis robuste et comprend un tuyau d’arrosage de grande qualité (PrimoFlex 1/2") de 25 m de long. Ce support pratique pour le flexible convient pour l’irrigation mobile et stationnaire, notamment pour les petites et moyennes surfaces de jardin. D’une largeur optimale, ce dévidoir maintient sa position stable même sur les terrains âpres tout en assurant un parfait confort de travail. La distance dimensionnée avec précision entre le flexible et ses pieds assure un enroulage particulièrement souple du flexible. Ses détails d'équipement en bref: tuyau d’arrosage 1/2" de 25 m de long, pistolet «Plus», 4 raccords universels pour tuyau d’arrosage (3 x sans et 1 x avec Aqua Stop) ainsi qu’un nez du robinet G ¾ avec réducteur G ¾ à G 1/2. Les dévidoirs Kärcher sont compatibles avec tous les systèmesclic courants.