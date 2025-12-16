Dévidoir mural HR 4.525 1/2"
Dévidoir mural HR 4.525 1/2", flexible PrimoFlex (1/2") de 25 m incl. Avec pistolet, kit de raccords pour les utilisations mobiles et stationnaires et enroulage de flexible extra souple.
Prêt à être raccordé, le dévidoir mural HR 4.525 1/2" Kit se caractérise par son châssis robuste et comprend un tuyau d’arrosage de grande qualité (PrimoFlex 1/2") de 25 m de long. Ce support pratique pour le flexible convient pour l’irrigation mobile et stationnaire, notamment pour les petites et moyennes surfaces de jardin. D’une largeur optimale, ce dévidoir maintient sa position stable même sur les terrains âpres tout en assurant un parfait confort de travail. La distance dimensionnée avec précision entre le flexible et ses pieds assure un enroulage particulièrement souple du flexible. Ses détails d'équipement en bref: tuyau d’arrosage 1/2" de 25 m de long, pistolet «Plus», 4 raccords universels pour tuyau d’arrosage (3 x sans et 1 x avec Aqua Stop) ainsi qu’un nez du robinet G ¾ avec réducteur G ¾ à G 1/2. Les dévidoirs Kärcher sont compatibles avec tous les systèmesclic courants.
Fonctionnalités et avantages
Set prêt à être raccordé
- Flexible de 1/2’’ de 25 m de long, lance d’arrosage, 4 raccords universels, nez de robinet 3/4’’ avec réducteur de 3/4’’ à 1/2’’.
Support mural
- Montage facile et rapide de ce support pratique.
Dévidoir d’une largeur optimale
- Position stable (aussi sur les terrains âpres).
Enroulement souple du flexible
- Distance optimisée entre le flexible et les pieds pour un maniement confortable et un enroulage simple.
Spécifications
Données techniques
|Pression d'éclatement (bar)
|24
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|1.5
|Poids emballage inclus (kg)
|4.7
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|318 x 572 x 420
Le raccordement de ces produits au réseau d'eau potable nécessite de respecter les exigences de la norme EN 1717. Le cas échéant, adressez-vous à un spécialiste des installations sanitaires.
Équipement
- Forme d'arrosage: jet conique
- Forme d'arrosage: jet crayon
Zones d’application
- Arrosage du jardin
- Potager
- Plantes en pot
- Plantes ornementales
- Appareils et outils de jardinage