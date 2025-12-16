Enrouleur tuyau avec manivelle, Box
Pour ranger les tuyaux flexibles et les outils de jardinage. Avec tambour-enrouleur amovible, support pour poignée-pistolet et buses et grande case de rangement et support pour lances.
Une station d’arrosage complète! Le porte-tuyau Premium HR 7.300 est destiné pour une utilisation mobile ou stationnaire et convient parfaitement pour l’arrosage de petites et moyennes surfaces et de jardins. Doté de nombreuses possibilités de rangement, il permet de ranger tous les outils confortablement et à portée de main. Son équipement: tambour-enrouleur amovible (2 en 1), supports pour poignées-pistolets et buses, grande boîte de rangement pour gants, cisailles, pelles, etc. Support mural et 2 coupleurs de tuyau flexible et support pour lances incl. Convient pour tous les flexibles de jardin courants (capacité: 30 m de flexible 1/2’’ ou 20 m de flexible 5/8’’ ou 12 m de flexible 3/4’’). Faites confiance à Kärcher lorsqu’il s’agit d’arroser de manière intelligente.
Fonctionnalités et avantages
2 raccordements de flexible standard
Dévidoir amovible (2 en 1)
Emplacement pour les lances et pistolets d'arrosage
Possibilité de fixation pour la lance d'arrosage extension ou lance d'arroage
Boîtier de rangement spacieux pour les gants de jardinage, sécateurs, plantoirs…
Capacité : flexible de 30 m 1/2" ou de 20 m 5/8" ou de 12 m 3/4"
- Utilisable pour tous les types de flexible
Matériel robuste
- Longue durée de vie
- Prêt à l'emploi
Support mural
- Station d'arrosage pour un rangement pratique et peu encombrant des flexibles et accessoires de jardin
- Support mural
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|3.1
|Poids emballage inclus (kg)
|4
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|290 x 515 x 510
Videos
Zones d’application
- Arrosage du jardin
- Plantes en pot
- Plantes ornementales
- Appareils et outils de jardinage