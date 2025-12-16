Une station d’arrosage complète! Le porte-tuyau Premium HR 7.300 est destiné pour une utilisation mobile ou stationnaire et convient parfaitement pour l’arrosage de petites et moyennes surfaces et de jardins. Doté de nombreuses possibilités de rangement, il permet de ranger tous les outils confortablement et à portée de main. Son équipement: tambour-enrouleur amovible (2 en 1), supports pour poignées-pistolets et buses, grande boîte de rangement pour gants, cisailles, pelles, etc. Support mural et 2 coupleurs de tuyau flexible et support pour lances incl. Convient pour tous les flexibles de jardin courants (capacité: 30 m de flexible 1/2’’ ou 20 m de flexible 5/8’’ ou 12 m de flexible 3/4’’). Faites confiance à Kärcher lorsqu’il s’agit d’arroser de manière intelligente.