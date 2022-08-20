Aspirateur eau et poussières WD 4 V-20/8/22
Aspirateur eau et poussières à l'aspiration ultra puissante et économe en énergie avec cuve en plastique de 20 l, filtre plissé plat pratique, câble de 8 m et flexible d'aspiration de 2,2 m. Avec fonction de soufflerie supplémentaire.
Aspiration ultra puissante et efficacité énergétique avec 1 100 W : dans le cas de l'aspirateur eau et poussières WD 4 V-20/5/22, l'appareil, le flexible d'aspiration et le suceur pour sol à attache sont parfaitement assortis pour un résultat de nettoyage optimal. Les saletés humides, sèches, fines ou grossières sont éliminées en continu, sans remplacement du filtre. L'appareil possède une cuve en plastique de 20 l robuste et résistante aux chocs et est équipé d'un câble de 8 m, d'un flexible d'aspiration de 2,2 m, d'un suceur pour sol à attache, d'un filtre plissé plat et d'un sachet filtre en non-tissé. Grâce à sa technologie brevetée, le filtre de l'aspirateur eau et poussières peut être démonté facilement et rapidement pour un nettoyage en profondeur, sans aucun contact avec la saleté. Là où l'aspiration n'est pas possible, la fonction de soufflerie supplémentaire montre toute son utilité. La poignée amovible permet de fixer les accessoires directement sur le flexible d'aspiration. Pour gagner de la place, le flexible peut être rangé sur la tête de l'appareil. Les tubes et le suceur pour sol peuvent, eux aussi, être entreposés rapidement et facilement sur le pare-chocs. Parmi les autres avantages, on trouve le système de verrouillage « Pull & Push », qui permet d'ouvrir et de fermer facilement la cuve, ainsi qu'une poignée de transport ergonomique pour un transport confortable de l'aspirateur.
Fonctionnalités et avantages
Procédé breveté d'enlèvement du filtreRapidité et facilité de démontage du filtre en extrayant la cassette filtrante, sans contact avec les souillures. Pour l'aspiration de l'eau et de la poussière sans remplacement du filtre.
Rangement de flexible sur la tête de l'appareilRangement peu encombrant du flexible d'aspiration, qui se suspend à la tête de l'aspirateur. Fixation intuitive, convenant aux droitiers comme aux gauchers.
Rangement pratique des câbles et des accessoiresRangement des accessoires pratique, sûr et peu encombrant. Rangement sécurisé du câble d'alimentation grâce au crochet pour câble intégré.
Sac filtrant non-tissé avec système pratique de verrouillage
- Matériau non tissé à 3 couches, extrêmement résistant à la déchirure.
- Pour une puissance d'aspiration longue durée et une rétention optimale de la poussière.
Fonction de soufflerie pratique
- Partout où il est impossible d’aspirer, la fonction de soufflerie se montrera utile.
- Élimination des saletés sans effort, p. ex. d'un lit de gravier.
Position de stationnement pratique
- En cas d’interruption de la tâche, le flexible d’aspiration et le suceur de sol peuvent être entreposés rapidement et de manière pratique.
Surface de rangement
- Pour un rangement sûr des outils et des petites pièces comme les clous et les vis.
Rangement de la poignée sur la tête de l'appareil
- En cas d'interruption, stationnement rapide de la poignée sur la tête de l'aspirateur.
Poignée amovible
- Offre la possibilité de fixer différents suceurs directement sur le flexible d’aspiration.
- Pour une aspiration facilitée, même dans les espaces les plus restreints.
L'aspirateur, le flexible d'aspiration et le suceur pour sol sont parfaitement adaptés les uns aux autres
- Pour un nettoyage optimal, qu'il s'agisse de poussières sèches, fines ou grossières, ou de liquide.
- Pour un confort de travail et une flexibilité exceptionnels lors de l'aspiration.
Spécifications
Données techniques
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|1100
|Puissance d’aspiration (W)
|240
|Dépression (mbar)
|max. 250
|Débit d'air (l/s)
|max. 72
|Taille de la cuve (l)
|20
|Matériau de la cuve
|Plastique
|Composante couleur
|Tête jaune Cuve jaune Pare-chocs jaune
|Câble d'alimentation (m)
|8
|Diamètre nominal accessoires (mm)
|35
|Tension (V)
|120
|Fréquence (Hz)
|60
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|74
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|7.2
|Poids emballage inclus (kg)
|10.3
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|384 x 365 x 526
Scope of supply
- Longueur flexible d'aspiration: 2.2 m
- Type de flexible d'aspiration: avec poignée incurvée
- Matériau flexible d'aspiration: Plastique
- Poignée amovible
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 0.5 m
- Diamètre nominal tubes d'aspiration: 35 mm
- Matériaux tubes d'aspiration: Plastique
- Suceur eau/poussières: Clips
- Suceur pour fentes
- Filtre plissé plat: 1 Pièce(s), Cellulose
- Sacs filtrants en non-tissé: 1 Pièce(s)
Équipement
- Interrupteur (marche/arrêt)
- Fonction de soufflage
- Position de stationnement intermédiaire de la poignée sur la tête de l'appareil
- Rangement de flexible sur la tête de l'appareil
- Rangement supplémentaire pour les accessoires sur la tête de l'appareil
- Rangement pour petites pièces
- Crochet pour câble
- Position de stationnement
- Rangement des accessoires inclus sur l'appareil
- Protection anti-chocs lors des déplacements
- Roulettes pivotantes sans frein: 4 Pièce(s)
Videos
Zones d’application
- Terrasses
- Intérieur des véhicules
- Garage
- Atelier
- Cave
- Liquides
- Entrée
- Salle de loisirs