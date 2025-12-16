Aspirateur eau et poussières WD 6 P S V-30/8/35/T
Le WD 6 P S V-30/8/35/T allie aspiration ultra puissante et efficacité énergétique. Avec cuve en acier inoxydable de 30 l munie d'un bouchon de vidange, prise et filtre plissé plat, qui se nettoie par simple pression sur un bouton.
Efficacité énergétique et puissance d'aspiration exceptionnelle : avec une puissance nominale absorbée de seulement 1 300 watts, le WD 6 P S V-30/8/35/T assure un nettoyage irréprochable, que ce soit sur les saletés sèches, humides, fines ou grossières. Cet aspirateur eau et poussières est équipé d'une robuste cuve en acier inoxydable de 30 litres avec bouchon de vidange, d'un câble de 8 mètres, d'un flexible d'aspiration de 3,5 mètres avec poignée, de tubes en acier inoxydable, d'un suceur sol commutable, d'un filtre plissé plat et d'un sachet filtre en non-tissé. Sa prise avec interrupteur marche/arrêt automatique permet de connecter des outils électroportatifs tels que des scies et des meuleuses. La saleté générée est directement aspirée. Le bouton rotatif permet de régler la puissance d'aspiration en fonction des besoins. Le filtre plissé plat permet d'aspirer les saletés sèches comme humides sans devoir changer de filtre. Le filtre se retire en quelques secondes, sans aucun contact avec la saleté. Le nettoyage du filtre s'effectue en actionnant le bouton de décolmatage. La poignée amovible avec protection électrostatique permet de fixer des accessoires directement sur le flexible d'aspiration. Parmi les autres avantages de l'aspirateur eau et poussières, on peut citer le rangement peu encombrant du flexible d'aspiration qui s'accroche des deux côtés de la tête de l'appareil, ainsi que la position de stationnement du suceur pour sol.
Fonctionnalités et avantages
Prise électrique avec marche/arrêt automatique pour travailler avec des outils électriquesLes poussières et éclats produits par le rabotage, le sciage et le ponçage sont aspirés directement. L'aspirateur s'arrête/se met en marche automatiquement via l'outil électrique.
Excellent nettoyage du filtreL'air pulsé puissant transfère la salissure du filtre vers la cuve à déchets, sur simple pression d'un bouton. La puissance d'aspiration d'origine est vite retrouvée.
Procédé breveté d'enlèvement du filtreRapidité et facilité de démontage du filtre en extrayant la cassette filtrante, sans contact avec les souillures. Pour une aspiration de l'eau et des poussières sans remplacement de filtre.
Rangement de flexible sur la tête de l'appareil
- Rangement compact du flexible sur la tête de l'appareil.
- Fixation intuitive, convenant aux droitiers comme aux gauchers.
Bouchon de vidange
- Évacuation rapide et efficace de grandes quantités d'eau.
Sacs filtrants en non-tissé
- Matériau non tissé à 3 couches, extrêmement résistant à la déchirure.
- Pour une puissance d'aspiration durable et une rétention efficace des poussières.
Rangement pratique des câbles et des accessoires
- Rangement des accessoires pratique, sûr et peu encombrant.
- Rangement rapide du câble d'alimentation grâce au crochet pour câble intégré.
Position de stationnement pratique
- En cas d’interruption de la tâche, le flexible d’aspiration et le suceur de sol peuvent être entreposés rapidement et de manière pratique.
Poignée amovible
- Offre la possibilité de fixer différents suceurs directement sur le flexible d’aspiration.
- Pour un nettoyage facile même dans les endroits les plus exigus.
Fonction de soufflerie pratique
- Partout où il est impossible d’aspirer, la fonction de soufflerie se montrera utile.
- Élimination aisée des saletés, par exemple d'un lit de gravier.
- Nettoyage en douceur des surfaces sensibles et des objets délicats.
Spécifications
Données techniques
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|1300
|Puissance nominale absorbée prise intégrée (W)
|min. 100 - max. 720
|Puissance d’aspiration (W)
|265
|Dépression (mbar)
|max. 290
|Débit d'air (l/s)
|max. 75
|Taille de la cuve (l)
|30
|Matériau de la cuve
|Acier inoxydable
|Composante couleur
|Tête jaune Cuve Acier inoxydable Pare-chocs jaune
|Câble d'alimentation (m)
|8
|Diamètre nominal accessoires (mm)
|35
|Tension (V)
|120
|Fréquence (Hz)
|60
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|74
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|9.9
|Poids emballage inclus (kg)
|13.6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|418 x 382 x 693
Scope of supply
- Longueur flexible d'aspiration: 3.5 m
- Type de flexible d'aspiration: avec poignée incurvée
- Matériau flexible d'aspiration: Plastique
- Poignée amovible avec protection électrostatique
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 0.5 m
- Diamètre nominal tubes d'aspiration: 35 mm
- Matériaux tubes d'aspiration: Acier inoxydable
- Suceur eau/poussières: Commutable
- Suceur pour fentes
- Flexible d'aspiration: 1 m, 35 mm
- Adaptateur pour le raccordement d'outils électriques
- Filtre plissé plat: 1 Pièce(s), Cellulose
- Sacs filtrants en non-tissé: 1 Pièce(s)
Équipement
- Prise électrique avec fonction marche-arrêt automatique
- Fonction de nettoyage du filtre
- Interrupteur (marche/arrêt)
- Réglage de puissance
- Fonction de soufflage
- Position de stationnement intermédiaire de la poignée sur la tête de l'appareil
- Rangement de flexible sur la tête de l'appareil
- Rangement pour petites pièces
- Poignée de transport 3 en 1 confortable
- Crochet pour câble
- Position de stationnement
- Rangement des accessoires inclus sur l'appareil
- Bouchon de vidange
- Protection anti-chocs lors des déplacements
- Roulettes pivotantes sans frein: 5 Pièce(s)
Videos
Zones d’application
- Atelier
- Rénovation
- Intérieur des véhicules
- Garage
- Terrasses
- Liquides
- Cave
- Salle de loisirs
- Entrée