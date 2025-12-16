Efficacité énergétique et puissance d'aspiration exceptionnelle : avec une puissance nominale absorbée de seulement 1 300 watts, le WD 6 P S V-30/8/35/T assure un nettoyage irréprochable, que ce soit sur les saletés sèches, humides, fines ou grossières. Cet aspirateur eau et poussières est équipé d'une robuste cuve en acier inoxydable de 30 litres avec bouchon de vidange, d'un câble de 8 mètres, d'un flexible d'aspiration de 3,5 mètres avec poignée, de tubes en acier inoxydable, d'un suceur sol commutable, d'un filtre plissé plat et d'un sachet filtre en non-tissé. Sa prise avec interrupteur marche/arrêt automatique permet de connecter des outils électroportatifs tels que des scies et des meuleuses. La saleté générée est directement aspirée. Le bouton rotatif permet de régler la puissance d'aspiration en fonction des besoins. Le filtre plissé plat permet d'aspirer les saletés sèches comme humides sans devoir changer de filtre. Le filtre se retire en quelques secondes, sans aucun contact avec la saleté. Le nettoyage du filtre s'effectue en actionnant le bouton de décolmatage. La poignée amovible avec protection électrostatique permet de fixer des accessoires directement sur le flexible d'aspiration. Parmi les autres avantages de l'aspirateur eau et poussières, on peut citer le rangement peu encombrant du flexible d'aspiration qui s'accroche des deux côtés de la tête de l'appareil, ainsi que la position de stationnement du suceur pour sol.