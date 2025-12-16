Peu importe qu'il s'agisse des pétales au printemps, du sable en été, des feuilles mortes en automne ou des matières d'épandage en hiver : la balayeuse efficace et ergonomique S 4 Twin de Kärcher garantit des résultats éclatants en un temps record autour de la maison et dans le jardin tout au long de l'année. Avec son rouleau de balayage puissant, ses 2 brosses latérales et une largeur de balayage totale de 680 millimètres, elle balaie aisément des superficies jusqu'à 2 400 m² par heure. La machine amène les déchets balayés directement dans le réservoir à déchets d'une contenance de 20 litres. Le garnissage long des brosses latérales garantit une propreté parfaite jusqu'aux bords. Le guidon réglable en hauteur permet un ajustement optimal à la taille de l'utilisateur respectif. Grâce au verrouillage à baïonnette utilisé, le réglage en hauteur n'implique plus aucune vis qui risquerait d'être perdue. Au besoin, la balayeuse peut être repliée entièrement, sans avoir à se pencher et en toute simplicité, grâce à une surface d'appui sur le cadre, puis portée à l'aide de la poignée – pour un rangement peu encombrant. La fixation sans outils de la brosse latérale est unique. De cette façon, la balayeuse est prête à l'emploi en un clin d'œil. Le réservoir à déchets se retire facilement et peut être déposé et vidé en toute sécurité sans contact avec la saleté.