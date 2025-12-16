Grâce à l'assistant d'application pratique intégré dans l'application Home & Garden pour une utilisation optimale du nettoyeur haute pression K 3 Power Control, Kärcher permet un résultat de nettoyage encore meilleur et fait de l'utilisateur un expert en nettoyage. En outre, l'application offre un service complet, y compris des informations sur l'appareil, l'application et le portail de service Kärcher. Le niveau de pression adapté à l'application se règle directement sur la lance d'arrosage fournie et peut être vérifiée sur l'afficheur du pistolet G 120 Q Power Control : pour un contrôle maximal et la pression idéale pour toutes les surfaces. Le passage de la haute pression au mode détergent s'effectue sans changer la lance d'arrosage. Le détergent peut être appliqué rapidement, facilement et confortablement par le biais du réservoir à détergent intégré. Le K 3 Power Control de Kärcher séduit en outre par sa poignée télescopique rétractable pour un déplacement et un rangement pratiques, un socle offrant plus de stabilité, des supports pour les accessoires, le pistolet haute pression et le câble ainsi que le système Kärcher Quick Connect. Le pied peut aussi servir de deuxième poignée de transport pour soulever l'appareil très facilement et le ranger sur une étagère ou dans un coffre.