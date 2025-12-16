Le tout nouveau K 1700 Cube™ a été développé pour offrir des performances de nettoyage et une facilité d'utilisation. Ce nettoyeur haute pression électrique portable fournit 1700 PSI de TruPressure™, vous assurant d'obtenir le plus haut niveau de puissance de nettoyage grâce à un moteur universel fiable. Il comprend des fonctions pratiques telles qu'un interrupteur au pied, un bac de rangement, un réservoir de détergent et trois buses de pulvérisation (incl. une buse turbo pour un nettoyage intensif). Les raccords de boyaux en métal et une poignée en aluminium rendent cette unité extrêmement durable. Les buses universelles à connexion rapide et les raccords de tuyau M22 standard simplifient l'utilisation des buses et des accessoires. Avec moins de 30,5cm (12po) et 8,2kg (18lb), ce nettoyeur haute pression est facile à transporter pour toutes les tâches de nettoyage et se range de manière compacte sur une étagère. Aucun outil n'est nécessaire pour l'assemblage - vous pouvez configurer et commencer à utiliser le K 1700 Cube™ en 5 minutes ou moins ! Bénéficiant d'une garantie de trois ans, le K 1700 Cube™ est idéal pour les travaux de nettoyage extérieurs classiques.