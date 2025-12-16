Nettoyeur haute pression K2100

Fonctionnalités et avantages
Poignée pliante
  • Rangement compact.
  • Prend moins de garage.
Bouton marche/arrêt au pied.
  • Utilisation facile.
  • Accessible.
Grand bac de rangement amovible.
  • Rangement facile des accessoires.
  • Peut également stocker des objets personnels.
  • Facile à enlever et à nettoyer.
Onboard detergent tank.
  • Nettoye plus rapidement avec du savon.
  • Facile à enlever et à nettoyer.
Spécifications

Données techniques

Nombre de phases (Ph) 1
Tension (V) 120
Fréquence (Hz) 60
Pression (bar) 145
Débit (l/min) 4.54
Rendement surfacique (m²/h) 20
Température d'admission (°C) 40
Puissance de raccordement (A) 13
Réservoir à détergent (l) 3.8
Couleur jaune
Poids sans accessoires (kg) 18
Poids emballage inclus (lb/lbs) 50.5
Dimensions (L × l × h) (mm) 471 x 481 x 900
Accessoires