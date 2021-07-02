Accessoires pour nettoyeurs haute pression

Nettoyage des sols et escaliers

L'hiver laisse son empreinte sur les surfaces extérieures. Heureusement, avec le bon accessoire, mousse, lichen et dépôt vert peuvent être éliminés des terrasses et balcons, rapidement et efficacement.

Les modèles de la gamme T-Racer sont particulièrement bien adaptés au nettoyage des vastes surfaces en pierre ou en bois, la distance entre chaque buse de nettoyage et le sol pouvant être réglée indépendamment. Kärcher propose également la solution idéale pour le nettoyage de surfaces plus petites ou angulaires, comme les escaliers : associant efficacement un jet haute pression et une brosse manuelle, les brosses haute performance sont l'arme polyvalente parfaite contre la saleté.

La propreté intégrale. Pour se sentir aussi bien dehors qu'à l'intérieur.