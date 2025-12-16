Balayeuse aspirante KM 100/100 R Bp

La balayeuse autoportée KM 100/100 R Bp est utilisable sur des grandes surfaces intérieures et extérieures à partir de 2 500 m². Cette balayeuse est adaptée à l’industrie.

La KM 100/100 R Bp, entraînée par un moteur électrique, est particulièrement silencieuse. Elle est équipée d’un balai flottant adaptable à tous types de sols ainsi que d’un balai latéral ajustable en fonction du type de sol. Elle dispose également d’un système Flap pour les gros déchets maniable à l’aide d’une pédale. Le décolmatage automatique du filtre prolonge l’efficacité de l’aspiration. Les deux bacs à déchets sont à roulettes et se retirent latéralement.

Fonctionnalités et avantages
Balayeuse aspirante KM 100/100 R Bp: Pare-chocs
Pare-chocs
Protège la balayeuse des obstacles au sein de la zone à nettoyer.
Balayeuse aspirante KM 100/100 R Bp: Grande surface filtrante avec système de nettoyage automatique du filtre
Grande surface filtrante avec système de nettoyage automatique du filtre
A chaque arrêt de la machine, le filtre est automatiquement nettoyé pour un balayage constant et sans poussières, ainsi qu'un long cycle de travail. Le décolmatage du filtre peut être activé manuellement. Remplacement du filtre sans outil.
Balayeuse aspirante KM 100/100 R Bp: Facile à entretenir
Facile à entretenir
Remplacement sans outil du filtre et du balai principal pour une maintenance flexible, quel que soit l'endroit.
Concept d'utilisation Easy Operation
  • Balayage confortable grâce à un agencement logique et compréhensible de tous les éléments de commande, ainsi en permanence à portée de main et dans le champ de vision.
  • Symboles uniformes pour toutes les balayeuses Kärcher.
Spécifications

Données techniques

Traction Moteur à courant continu
Entraînement – puissance (V/kW) 24 / 2.1
Type d'entraînement Électrique
Rendement surfacique max. (m²/h) 6000
Rendement surfacique max. avec 2 brosses latérales (m²/h) 7800
Largeur de travail (mm) 700
Largeur de travail avec 1 brosse latérale (mm) 1000
Largeur de travail avec 2 brosses latérales (mm) 1300
Capacité de la batterie (Ah) 240
Tension de la batterie (V) 24
Autonomie de la batterie (h) max. 2.5
Cuve à déchets (l) 100
Franchissement de déclivités (%) 15
Vitesse de travail (km/h) 6
Surface filtrante (m²) 6
Poids (avec accessoire) (kg) 320
Poids, en état de marche (kg) 300
Dimensions (L × l × h) (mm) 2006 x 1005 x 1343

Scope of supply

  • Filtre circulaire en polyester
  • Roues, ne laissant pas de trace

Équipement

  • Décolmatage manuel du filtre
  • Décolmatage automatique du filtre
  • Balai principal oscillant
  • Réglage du courant d'aspiration
  • Flap pour gros déchets
  • Balayage par projection
  • Traction marche avant
  • Traction marche arrière
  • Aspiration
  • Utilisation en extérieur
  • Utilisation en intérieur
  • Indicateur de batterie
  • Compteur d'heures de service
  • Fonction de balayage, désactivable
Balayeuse aspirante KM 100/100 R Bp
Balayeuse aspirante KM 100/100 R Bp
Zones d’application
  • Pour le nettoyage d'entretien rapide dans les parkings
  • Idéale pour les sociétés de nettoyage de bâtiments, les commerces de détail ou les bâtiments publics.
  • Convient également pour les entreprises artisanales, les écoles, les stations-service ou les concessionnaires automobiles
  • Convient également pour le nettoyage des espaces de production et de stockage
