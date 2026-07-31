Balayeuse aspirante KM 130/300 R LPG

La balayeuse autoportée KM 130/300 R Lpg a été spécialement conçue pour l’industrie. Cette balayeuse dispose d’un moteur Lpg 4 temps et balaie les poussières fines jusqu’aux gros déchets.

La KM 130/300 R Lpg est une balayeuse aspirante autoportée dotée d’un moteur Lpg pour le nettoyage de grandes surfaces intérieures et extérieures. Elle offre un rendement surfacique allant jusqu’à 13000 m²/h. La maintenance de la machine est limitée. Le vidage du bac à déchets est facilité par le système de relevage hydraulique. Le balai principal est réglable. Le décolmatage du filtre est automatique pour une aspiration optimale. La KM 130/300 R Lpg permet de débarrasser des surfaces industrielles de tous types de déchets (poussières, etc.)

Fonctionnalités et avantages
Construction robuste
  • Solide châssis en acier
  • Robustes moteurs industriels refroidis par eau
  • Entraînement hydraulique sur roue directrice arrière
Grande surface filtrante pour un excellent rendement
  • Filtres plissés plats de 5.5 m²
  • Nettoyage du filtre efficace avec grattoir double
  • Pour un balayage sans poussières
Facile à utiliser
  • Concept d'utilisation Easy Operation.
  • Facile de monter et descendre de la balayeuse
  • Entretien convivial
Version Classic à moteur diesel
  • Pilotage facile par levier.
  • Grand filtre à poches de 7,8 m² de surface filtrante.
  • Entraînement hydraulique sur roue directrice arrière
Concept d'utilisation Easy Operation
  • Facile à utiliser
  • Facile pour apprendre à l'utiliser
  • Protection fiable contre une mauvaise utilisation
Filtre plissé plat
  • Manipulation facile et bonne accessibilité
  • Polyester lavable
  • Longue durée de vie
Système Footprint
  • De parfaits résultats de nettoyage
  • Faible usure des balais
  • S'adapte facilement à différentes surfaces
Vidage en hauteur hydraulique
  • Saleté facile à vider
  • Vidage en hauteur jusqu'à 1,42 mètre.
Balayage par poussée
  • Excellent pour le nettoyage de poussières fines et grossières
  • Faible dispersion de poussières.
Une gamme complète d'accessoires et de kits de fixation
  • Adaptable à tous les besoins de nettoyage
  • Équipement complet (p. ex. cabine tout confort, climatisation, chauffage).
  • Sur demande, avec un 2e balai latéral, sur demande.
Spécifications

Données techniques

Type d'entraînement LPG
Traction Moteur à 4 temps
Constructeur du moteur Kubota
Entraînement – puissance (kW) 17.5
Rendement surfacique max. (m²/h) 13000
Largeur de travail (mm) 1000
Largeur de travail avec 1 brosse latérale (mm) 1300
Largeur de travail avec 2 brosses latérales (mm) 1550
Cuve à déchets (l) 300
Franchissement de déclivités (%) 18
Vitesse de travail (km/h) 10
Surface filtrante (m²) 5.5
Poids (avec accessoire) (kg) 925
Poids, en état de marche (kg) 900
Poids emballage inclus (kg) 925
Dimensions (L × l × h) (mm) 2040 x 1330 x 1430

Scope of supply

  • Roues, pneus à air

Équipement

  • Décolmatage manuel du filtre
  • Balai principal réglable
  • Direction assistée
  • Balayage par poussée
  • Traction marche avant
  • Traction marche arrière
  • Aspiration
  • Vidage hydr. en hauteur
  • Utilisation en extérieur
  • Utilisation en intérieur
  • Indicateur de batterie
  • Compteur d'heures de service
  • Fonction de balayage, désactivable
  • Brosses latérales, à sortie automatique
  • Protection anti-chocs lors des déplacements
Balayeuse aspirante KM 130/300 R LPG
Balayeuse aspirante KM 130/300 R LPG
Balayeuse aspirante KM 130/300 R LPG
Zones d’application
  • Fournisseurs de matériaux de construction
  • Fonderies
  • Usines métallurgiques
  • Zones de stockage
  • Sites de construction
  • Forges et aciéries
  • Fournisseurs de matières premières
Accessoires