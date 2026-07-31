Balayeuse aspirante KM 130/300 R LPG
La balayeuse autoportée KM 130/300 R Lpg a été spécialement conçue pour l’industrie. Cette balayeuse dispose d’un moteur Lpg 4 temps et balaie les poussières fines jusqu’aux gros déchets.
La KM 130/300 R Lpg est une balayeuse aspirante autoportée dotée d’un moteur Lpg pour le nettoyage de grandes surfaces intérieures et extérieures. Elle offre un rendement surfacique allant jusqu’à 13000 m²/h. La maintenance de la machine est limitée. Le vidage du bac à déchets est facilité par le système de relevage hydraulique. Le balai principal est réglable. Le décolmatage du filtre est automatique pour une aspiration optimale. La KM 130/300 R Lpg permet de débarrasser des surfaces industrielles de tous types de déchets (poussières, etc.)
Fonctionnalités et avantages
Construction robuste
- Solide châssis en acier
- Robustes moteurs industriels refroidis par eau
- Entraînement hydraulique sur roue directrice arrière
Grande surface filtrante pour un excellent rendement
- Filtres plissés plats de 5.5 m²
- Nettoyage du filtre efficace avec grattoir double
- Pour un balayage sans poussières
Facile à utiliser
- Concept d'utilisation Easy Operation.
- Facile de monter et descendre de la balayeuse
- Entretien convivial
Version Classic à moteur diesel
- Pilotage facile par levier.
- Grand filtre à poches de 7,8 m² de surface filtrante.
- Entraînement hydraulique sur roue directrice arrière
Concept d'utilisation Easy Operation
- Facile à utiliser
- Facile pour apprendre à l'utiliser
- Protection fiable contre une mauvaise utilisation
Filtre plissé plat
- Manipulation facile et bonne accessibilité
- Polyester lavable
- Longue durée de vie
Système Footprint
- De parfaits résultats de nettoyage
- Faible usure des balais
- S'adapte facilement à différentes surfaces
Vidage en hauteur hydraulique
- Saleté facile à vider
- Vidage en hauteur jusqu'à 1,42 mètre.
Balayage par poussée
- Excellent pour le nettoyage de poussières fines et grossières
- Faible dispersion de poussières.
Une gamme complète d'accessoires et de kits de fixation
- Adaptable à tous les besoins de nettoyage
- Équipement complet (p. ex. cabine tout confort, climatisation, chauffage).
- Sur demande, avec un 2e balai latéral, sur demande.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|LPG
|Traction
|Moteur à 4 temps
|Constructeur du moteur
|Kubota
|Entraînement – puissance (kW)
|17.5
|Rendement surfacique max. (m²/h)
|13000
|Largeur de travail (mm)
|1000
|Largeur de travail avec 1 brosse latérale (mm)
|1300
|Largeur de travail avec 2 brosses latérales (mm)
|1550
|Cuve à déchets (l)
|300
|Franchissement de déclivités (%)
|18
|Vitesse de travail (km/h)
|10
|Surface filtrante (m²)
|5.5
|Poids (avec accessoire) (kg)
|925
|Poids, en état de marche (kg)
|900
|Poids emballage inclus (kg)
|925
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|2040 x 1330 x 1430
Scope of supply
- Roues, pneus à air
Équipement
- Décolmatage manuel du filtre
- Balai principal réglable
- Direction assistée
- Balayage par poussée
- Traction marche avant
- Traction marche arrière
- Aspiration
- Vidage hydr. en hauteur
- Utilisation en extérieur
- Utilisation en intérieur
- Indicateur de batterie
- Compteur d'heures de service
- Fonction de balayage, désactivable
- Brosses latérales, à sortie automatique
- Protection anti-chocs lors des déplacements
Zones d’application
- Fournisseurs de matériaux de construction
- Fonderies
- Usines métallurgiques
- Zones de stockage
- Sites de construction
- Forges et aciéries
- Fournisseurs de matières premières