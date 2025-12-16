Nettoyer vos tapis n'a jamais été aussi facile et agréable ! Profitez de l'ergonomie supérieure de l'extraction tout en marchant. Le plateau de la machine tourne pour permettre le nettoyage dans n'importe quelle direction. Ce nouvel injecteur/extracteur permet d’améliorer la productivité de 30 à 60% et de réduire les temps de séchage des tapis de 40%. Notre technologie de nettoyage permet un nettoyage quotidien et en profondeur par injection/extraction en une seule machine. Son excellente manœuvrabilité et son principe de nettoyage en marche avant évitent des déplacements inutiles. Réglez la poignée à la hauteur de l'opérateur pour une ergonomie optimale. La brosse et le sabot de l'aspirateur ne nécessitent aucun outil lors du nettoyage et de l'entretien quotidien. Le filtre de solution aligné est facile d'accès et peut être retiré avec la solution dans le réservoir. La molette pour sélectionner le mode de fonctionnement est intuitive et facile à utiliser. Le mode Eco! Efficiency est silencieux et parfait pour le nettoyage de jour. Le système de gestion de câble le garde à l'écart pendant le fonctionnement.