Le Puzzi 50/35 C de Kärcher est un injecteur/extracteur de tapis portable puissant et polyvalent de 200 PSI. La pression de pulvérisation réglable de 0 à 500 PSI offre la polyvalence nécessaire pour nettoyer les garnitures délicates et nettoyer les tapis les plus sales. Les roues de 12 pouces et un format compact facilitent les déplacements sur ou entre les chantiers. Le réservoir de solution de 13 gallons à remplissage facile et sans éclaboussures et le réservoir de récupération de 11 gallons fournissent un volume suffisant pour les grandes surfaces. Le montage sur roulettes de 3 pouces simplifie le processus de chargement et de déchargement. Le seau embarqué et le stockage de solutions permettent de garder tout à portée de main pour travailler efficacement. Avec tuyau et wand.