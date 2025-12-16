Le robot de nettoyage KIRA B 50 de Kärcher est l'allié idéal des équipes de nettoyage. Intelligent, autonome et doté des fonctionnalités d'une autolaveuse aspirante, il se charge avec brio et avec des résultats constants du nettoyage des sols de moyennes et grandes surfaces, libérant ainsi le personnel de nettoyage qui peut se consacrer à des tâches plus exigeantes. Le guidage intuitif de l'utilisateur via un grand écran tactile permet une configuration rapide sans connaissances approfondies. La station d'accueil disponible en option permet un travail entièrement autonome, y compris le remplissage du réservoir d'eau propre, la vidange de l'eau sale, le rinçage du réservoir et le chargement de la batterie lithium-fer-phosphate longue durée. Une tête de nettoyage à brosses-rouleaux effectue le prébalayage et le brossage du sol en un seul passage, le balai latéral intégré dispensant du nettoyage manuel des bords. Les capteurs et logiciels performants garantissent une navigation fiable ainsi qu'un système avancé de détection et d'évitement d'obstacles. À des fins de documentation et de surveillance, la KIRA B 50 envoie des notifications d'état à des appareils mobiles et établit des rapports de nettoyage détaillés dans le portail web associé.