Autolaveuse aspirante KIRA B 50
Performances, gain de temps, simplicité, sécurité, flexibilité – et autonomie totale en option : l'autolaveuse autonome KIRA B 50 permet un nettoyage économique des sols de moyennes et grandes surfaces.
Le robot de nettoyage KIRA B 50 de Kärcher est l'allié idéal des équipes de nettoyage. Intelligent, autonome et doté des fonctionnalités d'une autolaveuse aspirante, il se charge avec brio et avec des résultats constants du nettoyage des sols de moyennes et grandes surfaces, libérant ainsi le personnel de nettoyage qui peut se consacrer à des tâches plus exigeantes. Le guidage intuitif de l'utilisateur via un grand écran tactile permet une configuration rapide sans connaissances approfondies. La station d'accueil disponible en option permet un travail entièrement autonome, y compris le remplissage du réservoir d'eau propre, la vidange de l'eau sale, le rinçage du réservoir et le chargement de la batterie lithium-fer-phosphate longue durée. Une tête de nettoyage à brosses-rouleaux effectue le prébalayage et le brossage du sol en un seul passage, le balai latéral intégré dispensant du nettoyage manuel des bords. Les capteurs et logiciels performants garantissent une navigation fiable ainsi qu'un système avancé de détection et d'évitement d'obstacles. À des fins de documentation et de surveillance, la KIRA B 50 envoie des notifications d'état à des appareils mobiles et établit des rapports de nettoyage détaillés dans le portail web associé.
Fonctionnalités et avantages
Utilisation facile
- Commande conviviale et sûre de toutes les fonctions via un écran tactile.
- Guidage pas à pas de l'utilisateur pour une utilisation facile et intuitive.
- Configuration et utilisation simples du robot sans connaissances spécifiques.
Navigation solide et fiable
- Capteurs performants avec détection périphérique à 360° et surveillance latérale.
- Prévention des collisions et contournement des obstacles en toute sécurité.
- Manœuvres de dégagement intelligentes en cas de blocage.
Station d'accueil (en option)
- Permet un fonctionnement entièrement autonome.
- Le remplacement des ressources (remplissage du réservoir d'eau propre, vidange de l'eau sale, rinçage du réservoir, chargement de la batterie) peut être effectué de manière autonome par le robot.
- Accessoire en option, le robot peut également fonctionner sans station d'accueil.
Certifié en matière de sécurité
- Détection sûre et sans contact des obstacles, des chutes et des personnes.
- Certification de sécurité selon la norme IEC 63327.
- Adapté à l'utilisation dans les lieux recevant du public.
Mémorisation rapide des itinéraires autonomes
- Mémorisation intuitive des itinéraires de nettoyage.
- Fonction teach & repeat pour la mémorisation manuelle d'itinéraires précis dans des zones exiguës.
- Fonction Smart Fill pour une planification autonome des itinéraires sur de grandes surfaces dégagées.
Traitement intuitif des itinéraires
- Réglage simple de tous les paramètres de nettoyage après la création des itinéraires.
- Création d'itinéraires de nettoyage successifs.
- Ajout de zones d'évitement, de filtres de vitesse, de zones sans nettoyage, de zones d'avertissement et de zones d'interaction.
Portail web
- Accès à distance à des informations détaillées via Kärcher Equipment Manager.
- Comprend des rapports de nettoyage, des notifications, l'état des appareils et bien plus encore
- Envoi de notifications et de messages d'état sur les terminaux mobiles
Brosse latérale intégrée
- Permet un nettoyage en profondeur, jusqu'au plus près des bords.
- Transporte la saleté directement vers la trajectoire de nettoyage.
- Réduit les retouches manuelles à un minimum.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|1600
|Puissance du moteur à traction (W)
|560
|Puissance turbine (W)
|630
|Puissance du moteur des brosses (W)
|600
|Largeur de travail des brosses (mm)
|550
|Pression de contact des brosses (g/cm²)
|80
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|1200
|Largeur d'aspiration (mm)
|750
|Réservoir eau propre/sale (l)
|55 / 55
|Réservoir à détergent (l)
|5
|Volume de la balayeuse (l)
|2
|Rendement surfacique théorique, autonome (m²/h)
|max. 2365
|Rendement surfacique par remplissage de réservoir (m²)
|env. 1830
|Tension (V)
|24
|Nombre de batteries
|2
|Type de batterie
|Li-Ion
|Tension/capacité de la batterie (V/Ah)
|24 / 160
|Autonomie de la batterie (h)
|env. 3.5
|Durée de charge de la batterie (h)
|max. 5.2
|Vitesse autonome (km/h)
|max. 4.3
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|69
|Largeur de rotation autonome (m)
|1.5
|Franchissement de déclivités (%)
|max. 6
|Largeur de trajectoire autonome (m)
|min. 0.9
|Poids à vide (kg)
|228
|Poids sans accessoires (kg)
|225
|Poids (avec accessoire) (kg)
|238.4
|Poids emballage inclus (kg)
|249.4
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1100 x 750 x 1200
Scope of supply
- Batterie et chargeur
- Suceur d'aspiration inclus
- Brosse-rouleau: 2 Pièce(s)
- Brosses latérales
- Gyrophare
Équipement
- Type de raclettes d'aspiration: résistant aux hydrocarbures
- DOSE
- Avec dosage de l'eau en fonction de la vitesse
- Grand écran tactile haute résolution
- Compatible avec la station d'accueil
- Commande de volet roulant préparée
- Nettoyage autonome
- Prébalayage automatique
- Avec mode de déplacement manuel
- Mode rampe
- Configuration simple et intuitive ne nécessitant pas de connaissances spécialisées
- Des capteurs puissants
- Détection d'obstacle et de chute
- Escamotage automatique en cas d'obstacle
- Sécurité certifiée pour le public
- Création de rapports de nettoyage
- Messages sur appareils mobiles
- Fonction de programmation
- Système Auto-Fill
- Voyants colorés pour indiquer le comportement et l'état de fonctionnement du robot
- Concept d'utilisation et de couleurs Kärcher
- Interrupteur flotteur électrique et mécanique
- Interface de communication: VDA 5050
- Dosage de détergent
Videos
Zones d’application
- Surfaces de moyenne et grande superficies avec des revêtements de sol durs ou souples
- Utilisable aussi bien dans les espaces exigus que sur les surfaces découvertes
- Adapté à l'utilisation dans les lieux recevant du public
- Idéal pour le commerce de détail, le secteur de la santé et les établissements publics
- Utilisable dans le secteur des transports, l'industrie et le nettoyage de bâtiments