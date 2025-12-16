Construction robuste Le châssis de l’ECO! T11 CartVac est couvert par une garantie de 10 ans pour des années d’utilisation. La tablette avant peut être utilisée pour d’autres équipements de nettoyage que la poubelle, ce qui permet d’effectuer une grande variété de tâches de nettoyage. Facile à utiliser De grandes poignées bien placées permettent de manœuvrer facilement le Kärcher ECO! T11 Bp Liner CartVac. Interrupteur d’alimentation simple à une touche. Le cordon d’alimentation enroulé et rétractable est facile à gérer et se range discrètement. Fonctionnement silencieux Malgré le puissant moteur d’aspiration, le niveau sonore de 58 dBA est idéal pour le nettoyage de jour. Le niveau sonore de fonctionnement est mesuré au niveau de l’oreille, lorsqu’utilisé avec la baguette/l’outil de plancher. Pour sa part, le niveau sonore sur le châssis de la machine n’est en fait que de 53 dBA. Ces mesures sont effectuées selon les normes d’essai ISO. Les grandes roues arrière de 12 po permettent une maniabilité accrue et moins de bruit, surtout lorsqu’elles sont transportées au-dessus des seuils et des imperfections du plancher. Configuré pour la productivité accrue d’un tuyau flexible 4:1 avec manchon télescopique en aluminium pour une plus grande liberté de mouvement et une plus grande productivité. La pochette de réserve du port d’attache et les pinces pour vadrouille/balai vous permettent de garder tout ce dont vous avez besoin à portée de main. Le temps de fonctionnement de 100 minutes en continu de la batterie et la capacité du sac de l’aspirateur de 10 pintes permettent un temps de nettoyage prolongé et en font un appareil à la fine pointe de la technologie.