蒸氣掛熨配件
蒸氣掛熨配件是一款蒸汽附件，適用於所有 Kärcher 蒸汽清潔器。使用蒸汽去除衣物上的褶皺，獲得有效的燙燙效果。同時也非常適用於其他紡織品的清新。
告別褶皺！使用蒸氣掛熨配件，衣服很快就會恢復最佳狀態。它還可以快速輕鬆地為衣物、窗簾和許多其他紡織品清新，除去不愉快的氣味。蒸氣掛熨配件將每一款帶有附件的 Kärcher 蒸汽清潔器變身為蒸汽燙斗，利用極乾燥和熱蒸汽滲透織物，從內而外使纖維恢復清新。使用這個附件蒸汽時所產生的冷凝水會收集在一個獨立的儲水槽中，簡單倒掉至水槽或甚至蒸汽清潔機的水箱中。
特點和好處
快速簡便去除褶皺超乾熱蒸汽輕鬆、可靠、迅速地提供不皺襯的效果 當在厚厚的織物或頑固的褶皺上進行工作時，甚至可以使用金屬板施加更多熱力和額外壓力，以獲得有效的效果
洗滌間隔時段的衣物蒸汽具有除味作用，使蒸氣燙斗在洗滌間隔時段之間為紡織品帶來清新效果 非常適用於長時間存放在衣櫃或櫥櫃中後需要清新一下的衣物或家用紡織品
無需熨燙板衣物可以直接掛在衣架上進行蒸汽燙燙
可安全且輕鬆地用於所有類型紡織品
- 蒸汽燙斗可用於所有可用燙斗熨燙的衣物和標準家用紡織品
- 熱量和蒸氣的強度由附件與紡織品之間的距離控制，甚至可用於蒸汽處理嬌嫩材料
蒸汽均勻排放在整個表面上
- 金屬板上的蒸汽排氣孔分佈在整個寬度上，確保均勻的蒸汽分佈和完美的效果
輕巧
- 蒸汽燙斗非常輕量，僅重 220 克，即使在長時間工作時也減輕了負擔
大水箱容量，可持續工作且不中斷
- 根據所使用的 Kärcher 蒸氣清潔器，可提供最多 1.5 公升的水
- 蒸汽燙斗附件中集成的收集容器可收集約 100 毫升的冷凝水。這足夠用於大約五到六件衣物。該容器可隨時清空
技術說明
技術數據
|顏色
|黑色
|重量 (kg)
|0.2
|包括包裝的重量 (kg)
|0.3
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|136 x 103 x 92
Videos
應用領域
- 所有適合熨燙的衣物
- 家居紡織品，例如窗簾或坐墊套