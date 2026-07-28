告別褶皺！使用蒸氣掛熨配件，衣服很快就會恢復最佳狀態。它還可以快速輕鬆地為衣物、窗簾和許多其他紡織品清新，除去不愉快的氣味。蒸氣掛熨配件將每一款帶有附件的 Kärcher 蒸汽清潔器變身為蒸汽燙斗，利用極乾燥和熱蒸汽滲透織物，從內而外使纖維恢復清新。使用這個附件蒸汽時所產生的冷凝水會收集在一個獨立的儲水槽中，簡單倒掉至水槽或甚至蒸汽清潔機的水箱中。