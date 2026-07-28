廚房微纖維布套
廚房用於蒸汽清潔的微纖維布包含兩個高質量的微纖維地板布，一個用於手動噴嘴的微纖維罩和一個微纖維不銹鋼布。
高品質的微纖維布套，可在整個廚房內實現最佳清潔度。用於地板噴嘴EasyFix的兩塊微纖維地板布保證了一個出色的廚房地板。一個hoop-and-loop系統使它們能夠輕鬆快速地固定在地板噴嘴EasyFix上，並且無需接觸污垢即可拆卸。使用微噴罩作為手動噴嘴，您可以自己輕鬆地去除頑固污垢（例如在滾刀上）。而微纖維不銹鋼布將使任何不銹鋼表面閃閃發光。
特點和好處
優質微纖維
- 在所有堅硬的表面上都能獲得最佳的污垢鬆動和高水平的污垢吸收，從而實現徹底清潔。
- 可以機洗至60°C。不要使用任何柔軟劑。
微纖維覆蓋彈性繩
- 只需安裝和拆下蓋子即可。
- 清潔時蓋子沒有滑動。
方便的hoop-and-loop系統
- 地板清潔布只需輕輕按壓即可輕鬆固定在地板噴嘴上。
- 清潔時，地板清潔布沒有滑落。
地板清潔布上的基帶
- 更換布料時不要接觸污垢：只需踩下基帶，然後將地板吸嘴向上拉。
地板清潔布覆蓋地板噴嘴的四周
- 輕鬆清潔角落，邊緣和其他難以觸及的區域。
不銹鋼布優質微纖維布
- 無條紋拋光效果。
- 吸水性極佳。
技術說明
技術數據
|顏色
|白色
|重量 (kg)
|0.1
|包括包裝的重量 (kg)
|0.2
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|345 x 112 x 18
應用領域
- 硬地板
- 廚房的工作檯面
- 廚房洗手盤
- 排氣罩
- 滾刀
- 不鏽鋼桶身
- 雪櫃 (內/外)
- 櫥櫃，抽屜裡面
- 不規則牆面