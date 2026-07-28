高品質的微纖維布套，可在整個廚房內實現最佳清潔度。用於地板噴嘴EasyFix的兩塊微纖維地板布保證了一個出色的廚房地板。一個hoop-and-loop系統使它們能夠輕鬆快速地固定在地板噴嘴EasyFix上，並且無需接觸污垢即可拆卸。使用微噴罩作為手動噴嘴，您可以自己輕鬆地去除頑固污垢（例如在滾刀上）。而微纖維不銹鋼布將使任何不銹鋼表面閃閃發光。