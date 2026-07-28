廚房微纖維布套

廚房用於蒸汽清潔的微纖維布包含兩個高質量的微纖維地板布，一個用於手動噴嘴的微纖維罩和一個微纖維不銹鋼布。

高品質的微纖維布套，可在整個廚房內實現最佳清潔度。用於地板噴嘴EasyFix的兩塊微纖維地板布保證了一個出色的廚房地板。一個hoop-and-loop系統使它們能夠輕鬆快速地固定在地板噴嘴EasyFix上，並且無需接觸污垢即可拆卸。使用微噴罩作為手動噴嘴，您可以自己輕鬆地去除頑固污垢（例如在滾刀上）。而微纖維不銹鋼布將使任何不銹鋼表面閃閃發光。

特點和好處
優質微纖維
  • 在所有堅硬的表面上都能獲得最佳的污垢鬆動和高水平的污垢吸收，從而實現徹底清潔。
  • 可以機洗至60°C。不要使用任何柔軟劑。
微纖維覆蓋彈性繩
  • 只需安裝和拆下蓋子即可。
  • 清潔時蓋子沒有滑動。
方便的hoop-and-loop系統
  • 地板清潔布只需輕輕按壓即可輕鬆固定在地板噴嘴上。
  • 清潔時，地板清潔布沒有滑落。
地板清潔布上的基帶
  • 更換布料時不要接觸污垢：只需踩下基帶，然後將地板吸嘴向上拉。
地板清潔布覆蓋地板噴嘴的四周
  • 輕鬆清潔角落，邊緣和其他難以觸及的區域。
不銹鋼布優質微纖維布
  • 無條紋拋光效果。
  • 吸水性極佳。
技術說明

技術數據

顏色 白色
重量 (kg) 0.1
包括包裝的重量 (kg) 0.2
尺寸(長x寬x高) (mm) 345 x 112 x 18
應用領域
  • 硬地板
  • 廚房的工作檯面
  • 廚房洗手盤
  • 排氣罩
  • 滾刀
  • 不鏽鋼桶身
  • 雪櫃 (內/外)
  • 櫥櫃，抽屜裡面
  • 不規則牆面