Mini Winkeld¸se, 90∞

Mini ugello angolato per l'uso in piccoli spazi. Dirige il getto di 90 ° lateralmente. Sporge di 63 mm lateralmente, lunghezza: 240 mm. Il set è composto da quattro parti: 1 dado a risvolto 1 x prolunga, 100 mm (5.321-971.0) 1 attacco a gomito, 90 ° (5.321-973.0) 1 punta dell'ugello (5.321-977.0) Supporta tante prolunghe quante necessario. L'attacco a gomito e il pezzo di ugello possono essere ordinati separatamente.

Specifiche

Dati tecnici

Peso (kg) 0,2
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,2
Dimensioni (L × P × A) (mm) 300 x 60 x 40
Macchine compatibili
Prodotti in gamma