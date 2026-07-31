Piatto pad BD65, 335 mm

Richiesto per l'uso di cuscinetti in melamina, ma può essere utilizzato anche per cuscinetti normali. Pad drive board con molti ganci extra per i pad di supporto. Tenuta extra forte del pad sulla scheda del drive del pad della testina di pulizia D 65. 2 pz. necessario.

Richiesto per l'uso di cuscinetti in melamina, ma può essere utilizzato anche per cuscinetti normali. Pad drive board con molti ganci extra per i pad di supporto. Tenuta extra forte del pad sulla scheda del drive del pad della testina di pulizia D 65. 2 pz. necessario.

Specifiche

Dati tecnici

Diametro (mm) 335
Quantità (Pezzo(i)) 1
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 2