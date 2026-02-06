Lavapavimenti professionale BD 70/75 W Classic Bp
Lavasciuga pavimenti trazionata con serbatoio da 75 litri e testata a doppio disco. Questa versione non prevede la batteria ed il caricabatterie che devono essere ordinati separatamente.
Semplicità: Facile da usare e facile da manutentare: la lavasciuga pavimenti trazionata a batteria BD 70/75 W Classic Bp è estremamente intuitiva e offre grandi prestazioni di pulizia grazie al gruppo lavante a doppio disco con pressione regolabile fino a 60kg e tergipavimento in alluminio. Robusta, compatta ed altamente manovrabile e versatile. Velocità di trasporto e pulizia variabile fino a 5 km/h. Con i suoi 75 litri di capacità del serbatoio garantisce un'elevata autonomia di lavoro ed un basso costo di esercizio. Questa versione non prevede la batteria ed il caricabatterie che devono essere ordinati separatamente.
Caratteristiche e vantaggi
Copertura spazzole e tergitore realizzati in pressofusione di alluminioMacchina robusta per lavorare anche in condizioni gravose con un basso livello di interventi di manutenzione Sviluppata anche per lavorare in condizioni gravose
Estremamente semplice da utilizzareTutte le funzioni della macchina possono essere gestite usando interruttori. pulsanti e manopole Codice colore per una facile e rapida istruzione del personale
Design robusto e compattoAltamente versatile, leggera e maneggevole Riduce il rischio di danneggiamento della macchina o delle attrezzature
Pressione spazzola regolabile se necessario
- Pressione spazzola regolabile da 30 a 50 kg se necessario
- Bassa pressione di contatto per rimuovere sporco leggero o lavare pavimenti delicati
- Elevata pressione di contatto per rimuovere sporco ostinato o deceratura
Specifiche
Dati tecnici
|Tipo di trazione
|Batteria
|Guida di trazione
|Motore di trazione
|Ampiezza lavaggio (mm)
|705
|Ampiezza di lavoro, aspirazione (mm)
|1030
|Serbatoio acqua pulita/sporca (l)
|75 / 75
|Resa teorica (m²/h)
|max. 3525
|Resa pratica (m²/h)
|2115
|Batteria (V)
|24
|Velocità di guida (km/h)
|max. 5
|Velocità della spazzola (rpm)
|180 - 180
|Pressione di contatto della spazzola (g/cm²/kg)
|20,4 - 34 / 30 - 50
|Consumo idrico (l/min)
|max. 2,75
|Rumorosità (dB(A))
|63 - 65
|Potenza assorbita (W)
|max. 1850
|Peso totale consentito (kg)
|325
|Peso senza accessori (kg)
|100
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|1445 x 750 x 1065
Scope of supply
- Spazzola a disco: 2 Pezzo(i)
- Tergipavimento, piegato
Dotazione
- Potente motore di trazione
- Sistema a doppio serbatoio
Videos
Aree di applicazione
- Ideale per la manutenzione quotidiana di supermercati, centri commerciali e negozi di bricolage
- Ideale per la manutenzione di aeroporti, industria e logistiche
- Molto ben concepita per le imprese di pulizia, ad esempio pulizia di centri sportivi