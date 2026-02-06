Lavapavimenti professionale BD 70/75 W Classic Bp

Lavasciuga pavimenti trazionata con serbatoio da 75 litri e testata a doppio disco. Questa versione non prevede la batteria ed il caricabatterie che devono essere ordinati separatamente.

Semplicità: Facile da usare e facile da manutentare: la lavasciuga pavimenti trazionata a batteria BD 70/75 W Classic Bp è estremamente intuitiva e offre grandi prestazioni di pulizia grazie al gruppo lavante a doppio disco con pressione regolabile fino a 60kg e tergipavimento in alluminio. Robusta, compatta ed altamente manovrabile e versatile. Velocità di trasporto e pulizia variabile fino a 5 km/h. Con i suoi 75 litri di capacità del serbatoio garantisce un'elevata autonomia di lavoro ed un basso costo di esercizio. Questa versione non prevede la batteria ed il caricabatterie che devono essere ordinati separatamente.

Caratteristiche e vantaggi
Lavapavimenti professionale BD 70/75 W Classic Bp: Copertura spazzole e tergitore realizzati in pressofusione di alluminio
Macchina robusta per lavorare anche in condizioni gravose con un basso livello di interventi di manutenzione Sviluppata anche per lavorare in condizioni gravose
Lavapavimenti professionale BD 70/75 W Classic Bp: Estremamente semplice da utilizzare
Tutte le funzioni della macchina possono essere gestite usando interruttori. pulsanti e manopole Codice colore per una facile e rapida istruzione del personale
Lavapavimenti professionale BD 70/75 W Classic Bp: Design robusto e compatto
Altamente versatile, leggera e maneggevole Riduce il rischio di danneggiamento della macchina o delle attrezzature
Pressione spazzola regolabile se necessario
  • Pressione spazzola regolabile da 30 a 50 kg se necessario
  • Bassa pressione di contatto per rimuovere sporco leggero o lavare pavimenti delicati
  • Elevata pressione di contatto per rimuovere sporco ostinato o deceratura
Specifiche

Dati tecnici

Tipo di trazione Batteria
Guida di trazione Motore di trazione
Ampiezza lavaggio (mm) 705
Ampiezza di lavoro, aspirazione (mm) 1030
Serbatoio acqua pulita/sporca (l) 75 / 75
Resa teorica (m²/h) max. 3525
Resa pratica (m²/h) 2115
Batteria (V) 24
Velocità di guida (km/h) max. 5
Velocità della spazzola (rpm) 180 - 180
Pressione di contatto della spazzola (g/cm²/kg) 20,4 - 34 / 30 - 50
Consumo idrico (l/min) max. 2,75
Rumorosità (dB(A)) 63 - 65
Potenza assorbita (W) max. 1850
Peso totale consentito (kg) 325
Peso senza accessori (kg) 100
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 1445 x 750 x 1065

Scope of supply

  • Spazzola a disco: 2 Pezzo(i)
  • Tergipavimento, piegato

Dotazione

  • Potente motore di trazione
  • Sistema a doppio serbatoio
Lavapavimenti professionale BD 70/75 W Classic Bp
Aree di applicazione
  • Ideale per la manutenzione quotidiana di supermercati, centri commerciali e negozi di bricolage
  • Ideale per la manutenzione di aeroporti, industria e logistiche
  • Molto ben concepita per le imprese di pulizia, ad esempio pulizia di centri sportivi
Accessori
