Semplicità: Facile da usare e facile da manutentare: la lavasciuga pavimenti trazionata a batteria BD 70/75 W Classic Bp è estremamente intuitiva e offre grandi prestazioni di pulizia grazie al gruppo lavante a doppio disco con pressione regolabile fino a 60kg e tergipavimento in alluminio. Robusta, compatta ed altamente manovrabile e versatile. Velocità di trasporto e pulizia variabile fino a 5 km/h. Con i suoi 75 litri di capacità del serbatoio garantisce un'elevata autonomia di lavoro ed un basso costo di esercizio. Questa versione non prevede la batteria ed il caricabatterie che devono essere ordinati separatamente.