Pistola a spruzzo IB 15/120 Advanced

Pistola a getto dal design ergonomico. Il design compatto di questa pistola lo rende particolarmente leggero e maneggevole. Include una funzione di sicurezza per impedire l'attivazione involontaria. La pistola a getto avanzata è dotata di un telecomando integrato. La velocità di erogazione del ghiaccio e la pressione del getto possono essere regolate direttamente dalla pistola. Include anche un interruttore per scegliere tra "Solo aria" o "Aria e ghiaccio".