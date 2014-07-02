Rullo in microfibra, 550 mm
Innovazione mondiale: l'applicazione dei rulli in microfibra combina le eccellenti proprietà detergenti delle microfibre con i vantaggi della tecnologia delle spazzole a rullo. Combinato con l'albero del pattino 4.762-415.0.
Innovazione mondiale: l'applicazione dei rulli in microfibra combina le eccellenti proprietà detergenti delle microfibre con i vantaggi della tecnologia delle spazzole a rullo. Combinato con l'albero del pattino 4.762-415.0.
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|verde chiaro
|Lunghezza (mm)
|550
|Materiale della spazzola
|microfibra
|Quantità (Pezzo(i))
|1
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|1,1