Rullo in microfibra, 550 mm

Innovazione mondiale: l'applicazione dei rulli in microfibra combina le eccellenti proprietà detergenti delle microfibre con i vantaggi della tecnologia delle spazzole a rullo. Combinato con l'albero del pattino 4.762-415.0.

Innovazione mondiale: l'applicazione dei rulli in microfibra combina le eccellenti proprietà detergenti delle microfibre con i vantaggi della tecnologia delle spazzole a rullo. Combinato con l'albero del pattino 4.762-415.0.

Specifiche

Dati tecnici

Colore verde chiaro
Lunghezza (mm) 550
Materiale della spazzola microfibra
Quantità (Pezzo(i)) 1
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 1,1
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