Lavapavimenti professionale B 50 W Bp+R55

Lavasciuga pavimenti compatta B 50 W Bp con testata a rullo da 55 cm. Questa versione non prevede la batteria ed il caricabatterie che devono essere ordinati separatamente.

La lavasciuga pavimenti compatta B 50 W Bp è ideale per una pulizia efficiente dei pavimenti e vanta un design particolarmente robusto. La testata e il tergipavimento sono realizzati in alluminio pressofuso di lunga durata, per un'aspirazione eccellente anche su superfici strutturate e in curve strette. La testata a rullo R 55 con funzione spazzante integrata garantisce risultati di pulizia ottimali e pavimenti puliti. Il design compatto della lavasciuga pavimenti uomo a terra offre una migliore visuale e una maggiore manovrabilità anche nelle aree di difficile accesso. La trazione su ruote facilita il funzionamento e riduce lo sforzo fisico degli utenti. Grazie al tubo di riempimento universale, è possibile rabboccare facilmente l'acqua fresca da qualsiasi rubinetto. Inoltre, le impostazioni avanzate e le informazioni possono essere facilmente controllate dallo smartphone con l'app "Machine connect". Questa versione non prevede la batteria ed il caricabatterie che devono essere ordinati separatamente.

Caratteristiche e vantaggi
Lavapavimenti professionale B 50 W Bp+R55: Macchina estremamente compatta
Macchina estremamente compatta
Buona visibilità ed una manovrabilità eccellente Facile da trasportare, sicura e robusta per prevenire i danni
Lavapavimenti professionale B 50 W Bp+R55: Consente la connettività con l'App
Consente la connettività con l'App
Un'ampia gamma di funzionalità ed informazioni Migliora il controllo sull'utilizzo delle risorse, aumenta la produttività e prevede dei messaggi informativi per la manutenzione Regolazione dei parametri e l'impostazione delle autorizzazione associate al KIK
Lavapavimenti professionale B 50 W Bp+R55: Modulo testata e tergitore composti da alluminio pressofuso
Modulo testata e tergitore composti da alluminio pressofuso
Componenti robusti Riduce i fermi-macchina e aumenta la produttività riducendo i costi.
Tergitore parabolico con labbra di aspirazione in Linatex
  • Per un'asciugatura perfetta, anche sulle superfici irregolari o negli angoli ristretti
  • Riduce il rischio di scivolamento e il successivo intervento dell'operatore
Testata R 55 con doppio rullo
  • Alta pressione di contatto e velocità delle spazzole
  • Per risultati di pulizia eccellenti come la pulizia a fondo di superfici irregolari
  • Funzione di pre-spazzaggio integrata
Specifiche

Dati tecnici

Tipo di trazione Batteria
Guida di trazione Motore di trazione
Ampiezza lavaggio (mm) 550
Ampiezza di lavoro, aspirazione (mm) 850
Serbatoio acqua pulita/sporca (l) 50 / 50
Resa teorica (m²/h) max. 3300
Resa pratica (m²/h) 1980
Tensione (alimentazione per il caricabatterie) (V) 100 - 240
Frequenza (alimentazione per il caricabatterie) (Hz) 50 - 60
Velocità di guida (km/h) max. 6
Velocità della spazzola (rpm) 965
Pressione di contatto della spazzola (kg/g/cm²) 15,5 / 63
Larghezza di rotazione del corridoio (mm) 1400
Consumo idrico (l/min) max. 2,6
livello di pressione sonora (dB(A)) 65
Peso totale consentito (kg) 235
Peso senza accessori (kg) 90
Dimensioni (L × P × A) (mm) 1284 x 663 x 1082

Scope of supply

  • Spazzola a rullo: 2 Pezzo(i)
  • Caricabatteria
  • Squeegee curvo
  • robusta barra di aspirazione in alluminio pressofuso

Dotazione

  • FACT
  • Dispositivo pre-spazzante
  • Potente motore di trazione
  • Sistema a due serbatoi
  • operazione tramite app
  • Tipo di labbra di aspirazione: Linatex
  • Colore e concetto operativo Kärcher
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) con oltre 30 lingue e diritti utente individuali
  • testata a rullo estremamente silenziosa per aree sensibili al rumore
  • possibilità di fissaggio Home Base per mop o simili
  • selettore Easy Operation
Lavapavimenti professionale B 50 W Bp+R55
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Aree di applicazione
  • Perfetto per la pulizia degli edifici, i supermercati o le aree pubbliche
  • Adatto per la pulizia dei pavimenti di mense, scuole e ospedali
  • Per la pulizia di manutenzione e intermedia ad esempio edifici pubblici
Accessori
Detergenti