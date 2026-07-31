Lavapavimenti professionale B 50 W Bp+R55
Lavasciuga pavimenti compatta B 50 W Bp con testata a rullo da 55 cm. Questa versione non prevede la batteria ed il caricabatterie che devono essere ordinati separatamente.
La lavasciuga pavimenti compatta B 50 W Bp è ideale per una pulizia efficiente dei pavimenti e vanta un design particolarmente robusto. La testata e il tergipavimento sono realizzati in alluminio pressofuso di lunga durata, per un'aspirazione eccellente anche su superfici strutturate e in curve strette. La testata a rullo R 55 con funzione spazzante integrata garantisce risultati di pulizia ottimali e pavimenti puliti. Il design compatto della lavasciuga pavimenti uomo a terra offre una migliore visuale e una maggiore manovrabilità anche nelle aree di difficile accesso. La trazione su ruote facilita il funzionamento e riduce lo sforzo fisico degli utenti. Grazie al tubo di riempimento universale, è possibile rabboccare facilmente l'acqua fresca da qualsiasi rubinetto. Inoltre, le impostazioni avanzate e le informazioni possono essere facilmente controllate dallo smartphone con l'app "Machine connect". Questa versione non prevede la batteria ed il caricabatterie che devono essere ordinati separatamente.
Caratteristiche e vantaggi
Macchina estremamente compattaBuona visibilità ed una manovrabilità eccellente Facile da trasportare, sicura e robusta per prevenire i danni
Consente la connettività con l'AppUn'ampia gamma di funzionalità ed informazioni Migliora il controllo sull'utilizzo delle risorse, aumenta la produttività e prevede dei messaggi informativi per la manutenzione Regolazione dei parametri e l'impostazione delle autorizzazione associate al KIK
Modulo testata e tergitore composti da alluminio pressofusoComponenti robusti Riduce i fermi-macchina e aumenta la produttività riducendo i costi.
Tergitore parabolico con labbra di aspirazione in Linatex
- Per un'asciugatura perfetta, anche sulle superfici irregolari o negli angoli ristretti
- Riduce il rischio di scivolamento e il successivo intervento dell'operatore
Testata R 55 con doppio rullo
- Alta pressione di contatto e velocità delle spazzole
- Per risultati di pulizia eccellenti come la pulizia a fondo di superfici irregolari
- Funzione di pre-spazzaggio integrata
Specifiche
Dati tecnici
|Tipo di trazione
|Batteria
|Guida di trazione
|Motore di trazione
|Ampiezza lavaggio (mm)
|550
|Ampiezza di lavoro, aspirazione (mm)
|850
|Serbatoio acqua pulita/sporca (l)
|50 / 50
|Resa teorica (m²/h)
|max. 3300
|Resa pratica (m²/h)
|1980
|Tensione (alimentazione per il caricabatterie) (V)
|100 - 240
|Frequenza (alimentazione per il caricabatterie) (Hz)
|50 - 60
|Velocità di guida (km/h)
|max. 6
|Velocità della spazzola (rpm)
|965
|Pressione di contatto della spazzola (kg/g/cm²)
|15,5 / 63
|Larghezza di rotazione del corridoio (mm)
|1400
|Consumo idrico (l/min)
|max. 2,6
|livello di pressione sonora (dB(A))
|65
|Peso totale consentito (kg)
|235
|Peso senza accessori (kg)
|90
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|1284 x 663 x 1082
Scope of supply
- Spazzola a rullo: 2 Pezzo(i)
- Caricabatteria
- Squeegee curvo
- robusta barra di aspirazione in alluminio pressofuso
Dotazione
- FACT
- Dispositivo pre-spazzante
- Potente motore di trazione
- Sistema a due serbatoi
- operazione tramite app
- Tipo di labbra di aspirazione: Linatex
- Colore e concetto operativo Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) con oltre 30 lingue e diritti utente individuali
- testata a rullo estremamente silenziosa per aree sensibili al rumore
- possibilità di fissaggio Home Base per mop o simili
- selettore Easy Operation
Videos
Aree di applicazione
- Perfetto per la pulizia degli edifici, i supermercati o le aree pubbliche
- Adatto per la pulizia dei pavimenti di mense, scuole e ospedali
- Per la pulizia di manutenzione e intermedia ad esempio edifici pubblici