Rullo spazzola, duro, verde, 400 mm
Rullo spazzola duro, verde. Lunghezza 400mm. Meccanismo di montaggio a stella resistente all'usura. Per pulire a fondo superfici molto sporche. Setole: in poliammide con carburo di silicio, spessore 0.6mm, lunghezza 20mm.
Rullo spazzola duro, verde. Lunghezza 400mm. Meccanismo di montaggio a stella resistente all'usura. Per pulire a fondo superfici molto sporche, non delicate. Setole: in poliammide con carburo di silicio, spessore 0.6mm, lunghezza 20mm.
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|verde
|Lunghezza (mm)
|400
|Grado di durezza
|duro
|Quantità (Pezzo(i))
|1
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|1