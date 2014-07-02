Rullo spazzola, duro, verde, 400 mm

Rullo spazzola duro, verde. Lunghezza 400mm. Meccanismo di montaggio a stella resistente all'usura. Per pulire a fondo superfici molto sporche. Setole: in poliammide con carburo di silicio, spessore 0.6mm, lunghezza 20mm.

Rullo spazzola duro, verde. Lunghezza 400mm. Meccanismo di montaggio a stella resistente all'usura. Per pulire a fondo superfici molto sporche, non delicate. Setole: in poliammide con carburo di silicio, spessore 0.6mm, lunghezza 20mm.

Specifiche

Dati tecnici

Colore verde
Lunghezza (mm) 400
Grado di durezza duro
Quantità (Pezzo(i)) 1
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 1
Macchine compatibili
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