Rullo spazzola, medio, rosso, 350 mm
Spazzola a rullo, medio dura, rossa. Lunghezza: 350 mm. Per tutte le attività di pulizia comuni. Adatto anche per pavimenti sensibili. Setole in polipropilene; Spessore 0,4 mm, lunghezza 20 mm.
Spazzola a rullo, medio dura, rossa. Lunghezza: 350 mm. Per tutte le attività di pulizia comuni. Adatto anche per pavimenti sensibili. Setole in polipropilene; Spessore 0,4 mm, lunghezza 20 mm.
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|rosso
|Lunghezza (mm)
|350
|Grado di durezza
|medio
|Quantità (Pezzo(i))
|1
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,8