Rullo spazzola, medio, rosso, 350 mm

Spazzola a rullo, medio dura, rossa. Lunghezza: 350 mm. Per tutte le attività di pulizia comuni. Adatto anche per pavimenti sensibili. Setole in polipropilene; Spessore 0,4 mm, lunghezza 20 mm.

Spazzola a rullo, medio dura, rossa. Lunghezza: 350 mm. Per tutte le attività di pulizia comuni. Adatto anche per pavimenti sensibili. Setole in polipropilene; Spessore 0,4 mm, lunghezza 20 mm.

Specifiche

Dati tecnici

Colore rosso
Lunghezza (mm) 350
Grado di durezza medio
Quantità (Pezzo(i)) 1
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,8
Macchine compatibili
Prodotti in gamma