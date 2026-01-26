Lavapavimenti professionale BR 35/12 C Bp Pack

Dotata dell'innovativa tecnologia KART, la lavasciuga pavimenti a batteria BR 35/12 C è caratterizzata da un'eccezionale agilità, un peso ridotto ed elevate prestazioni di pulizia.

La nostra lavasciuga pavimenti a batteria BR 35/12 C è la soluzione di pulizia ideale ed efficiente per aree piccole e molto arredate: pulisce sia in avanti che in retromarcia, gestisce anche le scale grazie al suo peso contenuto ed è molto facile da trasportare. La sua testata a rulli rotanti con tecnologia KART (Kärcher Advanced Response Technology) consente di lavorarein modo ottimale anche su curve strette, garantendo così la massima manovrabilità e agilità. La potente e duratura batteria agli ioni di litio rende possibili lunghe applicazioni, può anche essere ricaricata rapidamente, non necessita di manutenzione e dura fino a 3 volte più a lungo delle tipiche batterie al piombo. Dispone della modalità ecologica, che riduce notevolmente il consumo energetico con la semplice pressione di un pulsante, prolunga il tempo di funzionamento della batteria e riduce anche il rumore di funzionamento di circa il 40%, permettendo così applicazioni in aree sensibili al rumore.

Caratteristiche e vantaggi
Testata spazzole girevole a +/- 200° grazie alla tecnologia KART che permette di guidare la macchina con un volante. Curvare, ora èpmolto più semplice.
  • Manovrabile e maneggevole soprattutto nei locali affollati
  • La spazzola si posiziona sempre trasversalmente alla direzione di guida. La barra di asciugatura arriva anche negli angoli.
  • Funziona anche in retromarcia
Sostenibile: materiale riciclato al 30% e modalità eco!efficiency
  • Risparmia risorse e prolunga i tempi di esecuzione fino al 50%.
  • 40% più silenzioso.
  • Riduce le emissioni di CO₂.
con batterie agli ioni di litio
  • Batterie senza manutenzione che durano tre volte di più di quelle convenzionali.
  • Le batterie si possono ricaricare anche solo in parte.
  • Ricarica rapida (totale in tre ore, metà carica in un'ora).
Compatta
  • Angolo di 90° contro la parete.
  • Nessuna sporgenza dalla macchina; molto maneggevole
Leggera
  • 35% più leggera delle macchine simili della categoria
  • Trasportabile comodamente su gradini, scale e soglie
  • Compatta e trasportabile su veicoli e furgoni
Manico ed impugnatura pieghevoli
  • Compatta e salva spazio
  • Trasportabile anche nel bagaggliaio di un'auto.
Impugnatura pieghevole
  • Regolabile in altezza
Caricabatterie in dotazione
  • Il caricabatteria a bordo permette di ricaricare la macchina in ogni punto dove sia prensente una presa di corrente
  • Si ricarca completamente in tre ore, in un'ora si ricarica a metà. Si può ricaricare ovunque ci sia una presa di corrente.
  • A carica completa il caricabatterie si spegne in automatico. Si risparmia così sulla corrente elettrica.
Tecnologia a rullo
  • Pressione di contatto elevata per eliminare lo sporco ostinato
  • Ottimo sulle superfici strutturate e sulle fughe delle piastrelle
  • Risultati di pulizia uniformi
Con funzione spazzante
  • Spazza, lava e asciuga in una sola passata
  • Aspira sassolini e trucioli
  • La barra d'aspirazioneè efficiente e funzionale
Specifiche

Dati tecnici

Tipo di trazione Batteria
Guida di trazione Avanzamento tramite rotazione della spazzola
Ampiezza lavaggio (mm) 350
Ampiezza di lavoro, aspirazione (mm) 450
Serbatoio acqua pulita/sporca (l) 12 / 12
Resa teorica (m²/h) 1400
Resa pratica (m²/h) 1050
Tipo batteria Li-Ion
Batteria (V/Ah) 25,2 / 21
Durata della batteria (h) max. 1,5
Tempo di ricarica della batteria (h) circa. 2,7
Alimentazione per caricabatteria (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Velocità della spazzola (rpm) 700 - 1500
Pressione di contatto della spazzola (g/cm²/kg) 80 - 150 / 6 - 12
Larghezza di rotazione del corridoio (mm) 1050
Consumo idrico (l/min) 1
Rumorosità (dB(A)) max. 65
Potenza assorbita (W) 500
Colore antracite
Peso totale consentito (kg) 48
Peso senza accessori (kg) 36
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 930 x 420 x 1100

Scope of supply

  • Spazzola a rullo: 1 Pezzo(i)
  • Caricabatterie e batteria inclusi
  • Ruote di trasporto
  • Squeegee diritto: 1 Pezzo(i)

Dotazione

  • Sistema a doppio serbatoio
  • Pressione di contatto variabile
