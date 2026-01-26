Lavapavimenti professionale BR 35/12 C Bp Pack
Dotata dell'innovativa tecnologia KART, la lavasciuga pavimenti a batteria BR 35/12 C è caratterizzata da un'eccezionale agilità, un peso ridotto ed elevate prestazioni di pulizia.
La nostra lavasciuga pavimenti a batteria BR 35/12 C è la soluzione di pulizia ideale ed efficiente per aree piccole e molto arredate: pulisce sia in avanti che in retromarcia, gestisce anche le scale grazie al suo peso contenuto ed è molto facile da trasportare. La sua testata a rulli rotanti con tecnologia KART (Kärcher Advanced Response Technology) consente di lavorarein modo ottimale anche su curve strette, garantendo così la massima manovrabilità e agilità. La potente e duratura batteria agli ioni di litio rende possibili lunghe applicazioni, può anche essere ricaricata rapidamente, non necessita di manutenzione e dura fino a 3 volte più a lungo delle tipiche batterie al piombo. Dispone della modalità ecologica, che riduce notevolmente il consumo energetico con la semplice pressione di un pulsante, prolunga il tempo di funzionamento della batteria e riduce anche il rumore di funzionamento di circa il 40%, permettendo così applicazioni in aree sensibili al rumore.
Caratteristiche e vantaggi
Testata spazzole girevole a +/- 200° grazie alla tecnologia KART che permette di guidare la macchina con un volante. Curvare, ora èpmolto più semplice.
- Manovrabile e maneggevole soprattutto nei locali affollati
- La spazzola si posiziona sempre trasversalmente alla direzione di guida. La barra di asciugatura arriva anche negli angoli.
- Funziona anche in retromarcia
Sostenibile: materiale riciclato al 30% e modalità eco!efficiency
- Risparmia risorse e prolunga i tempi di esecuzione fino al 50%.
- 40% più silenzioso.
- Riduce le emissioni di CO₂.
con batterie agli ioni di litio
- Batterie senza manutenzione che durano tre volte di più di quelle convenzionali.
- Le batterie si possono ricaricare anche solo in parte.
- Ricarica rapida (totale in tre ore, metà carica in un'ora).
Compatta
- Angolo di 90° contro la parete.
- Nessuna sporgenza dalla macchina; molto maneggevole
Leggera
- 35% più leggera delle macchine simili della categoria
- Trasportabile comodamente su gradini, scale e soglie
- Compatta e trasportabile su veicoli e furgoni
Manico ed impugnatura pieghevoli
- Compatta e salva spazio
- Trasportabile anche nel bagaggliaio di un'auto.
Impugnatura pieghevole
- Regolabile in altezza
Caricabatterie in dotazione
- Il caricabatteria a bordo permette di ricaricare la macchina in ogni punto dove sia prensente una presa di corrente
- Si ricarca completamente in tre ore, in un'ora si ricarica a metà. Si può ricaricare ovunque ci sia una presa di corrente.
- A carica completa il caricabatterie si spegne in automatico. Si risparmia così sulla corrente elettrica.
Tecnologia a rullo
- Pressione di contatto elevata per eliminare lo sporco ostinato
- Ottimo sulle superfici strutturate e sulle fughe delle piastrelle
- Risultati di pulizia uniformi
Con funzione spazzante
- Spazza, lava e asciuga in una sola passata
- Aspira sassolini e trucioli
- La barra d'aspirazioneè efficiente e funzionale
Specifiche
Dati tecnici
|Tipo di trazione
|Batteria
|Guida di trazione
|Avanzamento tramite rotazione della spazzola
|Ampiezza lavaggio (mm)
|350
|Ampiezza di lavoro, aspirazione (mm)
|450
|Serbatoio acqua pulita/sporca (l)
|12 / 12
|Resa teorica (m²/h)
|1400
|Resa pratica (m²/h)
|1050
|Tipo batteria
|Li-Ion
|Batteria (V/Ah)
|25,2 / 21
|Durata della batteria (h)
|max. 1,5
|Tempo di ricarica della batteria (h)
|circa. 2,7
|Alimentazione per caricabatteria (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Velocità della spazzola (rpm)
|700 - 1500
|Pressione di contatto della spazzola (g/cm²/kg)
|80 - 150 / 6 - 12
|Larghezza di rotazione del corridoio (mm)
|1050
|Consumo idrico (l/min)
|1
|Rumorosità (dB(A))
|max. 65
|Potenza assorbita (W)
|500
|Colore
|antracite
|Peso totale consentito (kg)
|48
|Peso senza accessori (kg)
|36
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|930 x 420 x 1100
Scope of supply
- Spazzola a rullo: 1 Pezzo(i)
- Caricabatterie e batteria inclusi
- Ruote di trasporto
- Squeegee diritto: 1 Pezzo(i)
Dotazione
- Sistema a doppio serbatoio
- Pressione di contatto variabile