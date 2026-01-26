La nostra lavasciuga pavimenti a batteria BR 35/12 C è la soluzione di pulizia ideale ed efficiente per aree piccole e molto arredate: pulisce sia in avanti che in retromarcia, gestisce anche le scale grazie al suo peso contenuto ed è molto facile da trasportare. La sua testata a rulli rotanti con tecnologia KART (Kärcher Advanced Response Technology) consente di lavorarein modo ottimale anche su curve strette, garantendo così la massima manovrabilità e agilità. La potente e duratura batteria agli ioni di litio rende possibili lunghe applicazioni, può anche essere ricaricata rapidamente, non necessita di manutenzione e dura fino a 3 volte più a lungo delle tipiche batterie al piombo. Dispone della modalità ecologica, che riduce notevolmente il consumo energetico con la semplice pressione di un pulsante, prolunga il tempo di funzionamento della batteria e riduce anche il rumore di funzionamento di circa il 40%, permettendo così applicazioni in aree sensibili al rumore.