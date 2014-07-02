Rullo spazzola, molto morbido, Bianco, 350 mm
Spazzola a rullo, molto morbida, bianca. Lunghezza: 350 mm. Con meccanismo a stella resistente all'usura. Per la pulizia di pavimenti sensibili e lucidatura. Setole: poliammide, spessore 0,3 mm, lunghezza 20 mm.
Spazzola a rullo, molto morbida, bianca. Lunghezza: 350 mm. Con meccanismo a stella resistente all'usura. Per la pulizia di pavimenti sensibili e lucidatura. Setole: poliammide, spessore 0,3 mm, lunghezza 20 mm.
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|Bianco
|Lunghezza (mm)
|350
|Grado di durezza
|molto morbido
|Quantità (Pezzo(i))
|1
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,9