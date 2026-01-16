Carrello avvolgitubo HT 4.520 premontato con tubo da 1/2"

Carrello avvolgitubo premontato con manico reclinabile per minimizzare l'ingombro. Include 20 metri di tubo PrimoFlex® da 1/2", 1 lancia Plus, 3 raccordi portagomma, 1 raccordo portagomma Aquastop, 1 presa rubinetti da 3/4" riduzione a 1/2". Completamente assemblato.

Caratteristiche e vantaggi
1 x raccordo tubo con Aquastop
Tubo PrimoFlex® 20 da 1/2"
3 x raccordo tubo
Raccordo tubo angolato
Assemblato pronto per l'uso
Gancio porta lancia
  • Per una mobilità migliorata
Dispositivo antistrozzamento
  • Manovella ergonomica per srotolare ed arrotolare il tubo
Presa rubinetto 1" con riduzione 3/4"
Ruote grandi
  • Per una mobilità migliorata
Impugnatura ergonomica regolabile in altezza
Specifiche

Dati tecnici

Lunghezza del tubo (m) 20
Capacità del tubo (m) max. 20 (1/2")
Pressione (bar) 24
Colore nero
Peso (kg) 4,9
Peso con imballo (kg) 5
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 440 x 485 x 857

Se si collega il carrello alla rete idrica di acqua potabile assicurarsi di osservare la normativa EN 1717. Se necessario chiedere informazioni all'ASL di zona.

Dotazione

  • Tipo di getto: a cono
  • Tipo di getto: a spillo
Videos
RICAMBI Carrello avvolgitubo HT 4.520 premontato con tubo da 1/2"

