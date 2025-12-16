Utilizzando questa funzione è possibile positicipare l'irrigazione da 1 a 7 giorni. In questo modo si risparmia acqua e le radici delle piante si rafforzano.

Se l'impostazione è [ -d ] la funzione eco!ogic è spenta: l'irrigazione si attiverà quando la soglia di umidità nel terreno scende al di sotto del valore impostato.

Se la funzione eco!ogic è attiva l'irrigazione viene posticipata per il periodo di tempo indicato.

Esempio si posticipa di 2 giorni:

Se l'impostazione prevede che l'irragzione inizi Lunedì alle 8.00, se l'umidità del terreno è sotto il livello impostato, non ha piovuto ed è impostato un posticipo di due giorni, allora l'irrigazione partità mercoledì alle 08.00. Se invece, piove e il terreno rimane abbastanza umido allora l'irrigazione non entra in funzione per altri due giorni (se il terreno risulta più secco di quello che dovrebbe essere). Il periodo di tempo indicato come posticipo si rinnova automaticamente.