SensorTimer TM ST6 DUO eco!ogic
SensorTimer TM ST6 DUOeco!ogic Centralina con sensore di umodità per irrigazione
SensorTimer TM ST6 DUO eco!ogic Centralina con sensore di umodità per irrigazione: fa partire l'irrigazione a seconda del livello di umidità del terreno. L'irrigazione parte quando l'umidità del terreno scende sotto un certo livello. Il livello di umidità del terreno può essere impostato su 5 livelli per due periodi (mattina e sera). Ha un pulsante che disattiva l'irrigazione per 24 ore. Modalità eco!ogic l'irrigazione si può posticipare da 1 a 7 giorni. Con presa rubinetto e pre filtro. Batteria 9 Volt NON INCLUSA nella dotazione. La dotazione comprende: 2 prese acqua, 2 radio trasmittenti per il livello di umidità nel terreno.
Caratteristiche e vantaggi
Controllo umidità del terrenoArriva direttamente alla pianta, efficiente anche sull'acqua.
Due uscite acqua indipendentiControllo microclima
On/Off AutomaticoIrrigazione di precisione
Display estraibile
- Programmazione facilitata
Impostazioni individuali di frequenza d'irrigazione
- Arriva alla pianta
Pulsante per ritardare l'irrigazione di 24 ore
- L'irrigazione si può ritardare fino a 24 ore
Irrigazione manuale possibile
- Interruzione irrigazione
Specifiche
Dati tecnici
|Attacco filettato
|G3/4 + G1
|Pressione max. (bar)
|10
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|1
|Peso con imballo (kg)
|1,3
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|119 x 234 x 148
Quando si collegano questi prodotti alla rete dell'acqua potabile, è necessario osservare i requisiti della norma EN 1717. Se necessario, chiedete al vostro specialista sanitario. Contiene manomateriali.
Scope of supply
- Sensore d'umidità: 2 Pezzo(i)
- Batterie incluse in dotazione: no
Dotazione
- Erogazione dell'acqua programmabile: 2 Pezzo(i)
- Funziona a batterie
- Numero di batterie: 3 blocchi da 9 V