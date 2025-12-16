SensorTimer TM ST6 DUO eco!ogic

SensorTimer TM ST6 DUOeco!ogic Centralina con sensore di umodità per irrigazione

SensorTimer TM ST6 DUO eco!ogic Centralina con sensore di umodità per irrigazione: fa partire l'irrigazione a seconda del livello di umidità del terreno. L'irrigazione parte quando l'umidità del terreno scende sotto un certo livello. Il livello di umidità del terreno può essere impostato su 5 livelli per due periodi (mattina e sera). Ha un pulsante che disattiva l'irrigazione per 24 ore. Modalità eco!ogic l'irrigazione si può posticipare da 1 a 7 giorni. Con presa rubinetto e pre filtro. Batteria 9 Volt NON INCLUSA nella dotazione. La dotazione comprende: 2 prese acqua, 2 radio trasmittenti per il livello di umidità nel terreno.

Caratteristiche e vantaggi
Controllo umidità del terreno
Controllo umidità del terreno
Arriva direttamente alla pianta, efficiente anche sull'acqua.
Due uscite acqua indipendenti
Due uscite acqua indipendenti
Controllo microclima
On/Off Automatico
On/Off Automatico
Irrigazione di precisione
Display estraibile
  • Programmazione facilitata
Impostazioni individuali di frequenza d'irrigazione
  • Arriva alla pianta
Pulsante per ritardare l'irrigazione di 24 ore
  • L'irrigazione si può ritardare fino a 24 ore
Irrigazione manuale possibile
  • Interruzione irrigazione
Specifiche

Dati tecnici

Attacco filettato G3/4 + G1
Pressione max. (bar) 10
Colore nero
Peso (kg) 1
Peso con imballo (kg) 1,3
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 119 x 234 x 148

Quando si collegano questi prodotti alla rete dell'acqua potabile, è necessario osservare i requisiti della norma EN 1717. Se necessario, chiedete al vostro specialista sanitario. Contiene manomateriali.

Scope of supply

  • Sensore d'umidità: 2 Pezzo(i)
  • Batterie incluse in dotazione: no

Dotazione

  • Erogazione dell'acqua programmabile: 2 Pezzo(i)
  • Funziona a batterie
  • Numero di batterie: 3 blocchi da 9 V
SensorTimer TM ST6 DUO eco!ogic
Accessori

Domande frequenti sulla centralina SensoTimer ST6 eco!ogic

Informazioni generali

La centralina SensoTimer ST6 eco!ogic ha una sola uscita acqua e un solo sensore pioggia/umidità, mentre la centralina ST6 Duo eco!ogic ha due uscite e due sensori pioggia/umidità. Il display di programmazione è lo stesso per entrambi i modelli. Se all'accensione il dispaly non visualizza il secondo sensore pioggia/umidità basta resettarlo per visualizzare entrambi i sensori.

Si può eseguire il montaggio in due modi:
a) direttamente sul rubinetto;
b) oppure sul muro, tramite l'apposito supporto, collegandola poi al rubinetto con il tubo dell'acqua. In questo modo è possibile montare sul rubinetto una presa rubinetto con più uscite: una collegata alla centralina e l'altra ad un tubo per l'irrigazione.

Sì, la centralina SensoTimer può controllare anche l'irrgazione interrata grazie al sistema di controllo portata.

E' possibile utilizzare:
a) irrigatori oscillanti
b) irrigatori rotanti
c) tubi gocciolatori
d) Kärcher Rain System

Sensori pioggia/umidità

Il sensore pioggia/umidità va posizionato nell'area da irrigare.

In assenza di ostacoli, è possibile posizionare il sensore fino a 100 metri di distanza.

No. Ogni sensore è collegato alla centralina con un codice univoco, abbinato all'uscita acqua dedicata. Suggeriamo comunque di leggere le istruzioni prima di azionare il prodotto.

Durante la prima ora dopo l'installazione, il sensore comunica con la centralina ogni mintuo. Successivamente l'intervallo di trasmissione è di 30 minuti.

Una volta inseriti i parametri desiderati, per verificare il corretto funzionamento del dispositivo è sufficiente versare un po' d'acqua sulla testa del sensore. Dopo alcuni secondi il display della centralina mostrerà un numero progressivo di gocce, da 1 a 5, che indicano il livello di umidità.

Funzioni

Le impostazioni di fabbrica vanno bene per il primo utilizzo, tuttavia è sempre meglio individuare le impostazioni più adatte al tipo di giardino e al tipo di piante da irrigare. Le impostazioni, oltretutto, possono essere modificate in qualunque momento.

Ogni 30 minuti, quando il sensore invia il segnale radio.

Dipende dal tipo di terreno. Il terricio dei vasi, ad esempio, assorbe l'acqua come una spugna e sembra asciugarsi velocemente. In realtà il terriccio è più umido di quanto sembra: per questo la centralina SensoTimer continuerà a mostrare 5 gocce sul display.

Il sensore pioggia/umidità comunica con la centralina ogni 30 minuti. L'irrigazione quindi dura al massino 29 minuti: allo scattare del trentesimo minuto, si interromperà. L'irrigazione si interrompe anche quando sualla testa del sensore cade dell'acqua. L'acqua si distribuisce sul terreno in modo uniforme.

Utilizzando questa funzione è possibile positicipare l'irrigazione da 1 a 7 giorni. In questo modo si risparmia acqua e le radici delle piante si rafforzano.
Se l'impostazione è [ -d ] la funzione eco!ogic è spenta: l'irrigazione si attiverà quando la soglia di umidità nel terreno scende al di sotto del valore impostato.
Se la funzione eco!ogic è attiva l'irrigazione viene posticipata per il periodo di tempo indicato.

Esempio si posticipa di 2 giorni:
Se l'impostazione prevede che l'irragzione inizi Lunedì alle 8.00, se l'umidità del terreno è sotto il livello impostato, non ha piovuto ed è impostato un posticipo di due giorni, allora l'irrigazione partità mercoledì alle 08.00. Se invece, piove e il terreno rimane abbastanza umido allora l'irrigazione non entra in funzione per altri due giorni (se il terreno risulta più secco di quello che dovrebbe essere). Il periodo di tempo indicato come posticipo si rinnova automaticamente.

Sì. E' sufficiente rimuovere le batterie dal vano e reinserirle. Quando si riavvia il sistema, è necessario tenere premuto il pulsante [OK] ficnhé i simboli compaiono sul display e l'orologio inizia a lampeggiare. Una volta impostato l'orario, inizierà il conto alla rovescia e sarà possibile impostare il sensore pioggi/umidità sul livello desiderato. Fare attenzione alla corretta disposizione delle batterie.

Guasti e rimedi

Il display indica "ERR" quando il sistema rileva un problema con la valvola. Questa potrebbe ad esempio essere ostruita. Togliere le batterie dalla centralina e reinserirle, staccare la presa rubinetto e cercare l'intoppo, per eliminarlo.

Il simbolo delle onde radio lampeggia quando la centralina sta cercando di collegarsi con il sensore pioggia/umidità. Se non riceve nessun segnale per un'ora il display segnalerà "Off". Per ripristinare il segnale è sufficiente premere il pulsante [ok].

Il simbolo delle onde radio lampeggia quando ...
a) la distanza tra sensore e centrilina è troppo elevata o ci sono troppi ostacoli.
Consiglio: Diminuire la distanza tra sensore e centralina.
b) La centralina si sta riavviando.
Ritroverà il segnale entro 30 minuti.
Consiglio: Togliendo e reinserendo le batterie dal sensore, il segnale verrà ripristinato in un solo minuto.
c) c'è un'interferenza e la centralina non riesce a localizzare il sensore.
Consiglio: Quando l'interferenza cessa, la centralina ritorverà automaticamente il sensore in 30 minuti.

"OFF" indica due possibiili cause:
a) La batteria è scarica.
Quando la batteria è scarica il display indica "OFF". Il simbolo della batteria indica che è scarica. Sostituire la batteria.
b) Non si trova il segnale del sensore.
Quando la centralina perde il segnale del sensore, inizia a cercarlo ed il simbolo delle onde radio lampeggia. Se non lo trova entro un'ora il display indicherà "OFF". In questo caso, il simbolo della batteria ne indica lo stato e quello delle onde radio lampeggerà. Riavviare premendo il pulsante [ok].

Assicurarsi che la testa del sensore pioggia/umidità sia a contatto con il terreno. Consultare il capitolo "posizionare il sensore" sul libretto d'istruzioni.

Dopo l'uso in inverno

Smontare la centralina SensoTimer dal rubinetto e svuotarla dall'acqua. Togliere le batterie e riporre la centralina in un lugo asciutto e ad una temperatura superiore a 0, fino alla primavera successiva. Kärcher consiglia di sostituire le batterie ogni anno.

Ricambi

Sì, con la centralina SensoTimer è possibile utilizzare un nuovo sensore. I sensori sono infatti disponibili anche come ricambi con codice
(: 4.645-499.0).

La testa del sensore va sostituita una volta l'anno all'inizio della stagione in cui è necessario irrigare. La sostituzione consente di mantenere il sistema alla massima efficienza. Il codice della testa del sensore è 2.645-242.0.