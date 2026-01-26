Detergente specifico RM 776 ASF NTA Free, 20l

Detergente specifico per l‘eliminazione di tracce di gomma lasciate dai carreli elevatori. Rimuove lo sporco grasso e fuliggine. Richiede test preliminare su superficie da trattare. NTA-Free

FloorPro Rimuovi segni di pneumatici e abrasioni RM 776, altamente alcalino, appositamente progettato per la pulizia puntuale e profonda di pavimenti industriali, massetti scorrevoli e cementizi e superfici rivestite con resina epossidica. Il detergente speciale adatto ai separatori viene applicato utilizzando il metodo in due fasi: viene applicato con un'unità di spruzzatura prima che l'acqua sporca venga rimossa con una lavasciuga dopo un tempo di contatto trasparente. Il detergente altamente efficace rimuove completamente i segni di abrasione della gomma e i segni dei carrelli elevatori, nonché i residui di nastro adesivo e la contaminazione di olio pesante e fuliggine. Anche le aziende di lavorazione dei metalli e delle vernici che utilizzano FloorPro Tire and Abrasion Marks Remover RM 776 traggono vantaggio dalla sua formulazione, che non contiene siliconi.

Specifiche

Dati tecnici

Dimensioni della confezione (l) 20
Confezione da (Pezzo(i)) 1
Valore pH 13
Peso (kg) 21,3
Peso con imballo (kg) 22,3
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 280 x 240 x 430
Aree di applicazione
  • Pulizia dei pavimenti
