FloorPro Rimuovi segni di pneumatici e abrasioni RM 776, altamente alcalino, appositamente progettato per la pulizia puntuale e profonda di pavimenti industriali, massetti scorrevoli e cementizi e superfici rivestite con resina epossidica. Il detergente speciale adatto ai separatori viene applicato utilizzando il metodo in due fasi: viene applicato con un'unità di spruzzatura prima che l'acqua sporca venga rimossa con una lavasciuga dopo un tempo di contatto trasparente. Il detergente altamente efficace rimuove completamente i segni di abrasione della gomma e i segni dei carrelli elevatori, nonché i residui di nastro adesivo e la contaminazione di olio pesante e fuliggine. Anche le aziende di lavorazione dei metalli e delle vernici che utilizzano FloorPro Tire and Abrasion Marks Remover RM 776 traggono vantaggio dalla sua formulazione, che non contiene siliconi.