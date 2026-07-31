RM 890** 10l detergente preliminare, 10l

VehiclePro Klear!Prewash RM 890: alcalino, rimuove lo sporco, il grasso e gli insetti in poco tempo. Conforme alle norme VDA e ideale per tutti i sistemi di acqua trattata e durezze.

Ultrapotente ma allo stesso tempo delicato sulla vernice di automobili e veicoli commerciali: il prelavaggio alcalino altamente concentrato VehiclePro Klear!PreWash RM 890 per l'uso negli impianti di lavaggio dei veicoli è particolarmente efficace in caso di sporco ostinato causato da residui di insetti aderenti e scioglie in modo affidabile grasso, olio e sporco anche causati dalle emissioni. Questo rende il detersivo di Kärcher's Klear! linea un'aggiunta importante per risultati di pulizia eccellenti. VehiclePro Klear!PreWash RM 890 è conforme VDA, funziona con tutti i tipi di durezza dell'acqua e sistemi di acqua trattata e, con una resa fino a 100 auto per litro, è particolarmente economico da usare.

Specifiche

Dati tecnici

Dimensioni della confezione (l) 10
Confezione da (Pezzo(i)) 1
Valore pH 12
Peso (kg) 10,7
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 11,4
Dimensioni (L × P × A) (mm) 287 x 150 x 329
RM 890** 10l detergente preliminare, 10l
RM 890** 10l detergente preliminare, 10l
RM 890** 10l detergente preliminare, 10l
RM 890** 10l detergente preliminare, 10l
Aree di applicazione
  • Auto
Accessori