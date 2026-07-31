Ultrapotente ma allo stesso tempo delicato sulla vernice di automobili e veicoli commerciali: il prelavaggio alcalino altamente concentrato VehiclePro Klear!PreWash RM 890 per l'uso negli impianti di lavaggio dei veicoli è particolarmente efficace in caso di sporco ostinato causato da residui di insetti aderenti e scioglie in modo affidabile grasso, olio e sporco anche causati dalle emissioni. Questo rende il detersivo di Kärcher's Klear! linea un'aggiunta importante per risultati di pulizia eccellenti. VehiclePro Klear!PreWash RM 890 è conforme VDA, funziona con tutti i tipi di durezza dell'acqua e sistemi di acqua trattata e, con una resa fino a 100 auto per litro, è particolarmente economico da usare.