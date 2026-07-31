RM 893** 10l coadiuvante di asciugatura, 10l
Scioglie rapidamente la pellicola d'acqua per ridurre al minimo il gocciolamento e fornire risultati di asciugatura ottimali. Resistente al gelo (-10 °C), conforme alle norme VDA.
L'asciugatrice VehiclePro Klear!Dry RM 893, molto economica e ad alte prestazioni, è un eccezionale ausilio di asciugatura per l'uso negli impianti di lavaggio dei veicoli, poiché garantisce una rottura esplosivamente rapida del velo d'acqua e quindi i migliori risultati di asciugatura, indipendentemente dalla durezza dell'acqua. VehiclePro Klear!Dry RM 893 è conforme VDA e, con una resa di 150 auto per litro, l'agente è molto economico da usare.
Specifiche
Dati tecnici
|Dimensioni della confezione (l)
|10
|Confezione da (Pezzo(i))
|1
|Valore pH
|4
|Peso (kg)
|9,9
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|10,5
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|287 x 150 x 329
Aree di applicazione
- Macchine
- Lavaggio veicoli commerciali