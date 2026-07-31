L'asciugatrice VehiclePro Klear!Dry RM 893, molto economica e ad alte prestazioni, è un eccezionale ausilio di asciugatura per l'uso negli impianti di lavaggio dei veicoli, poiché garantisce una rottura esplosivamente rapida del velo d'acqua e quindi i migliori risultati di asciugatura, indipendentemente dalla durezza dell'acqua. VehiclePro Klear!Dry RM 893 è conforme VDA e, con una resa di 150 auto per litro, l'agente è molto economico da usare.