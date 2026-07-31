RM 893** 10l coadiuvante di asciugatura, 10l

Scioglie rapidamente la pellicola d'acqua per ridurre al minimo il gocciolamento e fornire risultati di asciugatura ottimali. Resistente al gelo (-10 °C), conforme alle norme VDA.

L'asciugatrice VehiclePro Klear!Dry RM 893, molto economica e ad alte prestazioni, è un eccezionale ausilio di asciugatura per l'uso negli impianti di lavaggio dei veicoli, poiché garantisce una rottura esplosivamente rapida del velo d'acqua e quindi i migliori risultati di asciugatura, indipendentemente dalla durezza dell'acqua. VehiclePro Klear!Dry RM 893 è conforme VDA e, con una resa di 150 auto per litro, l'agente è molto economico da usare.

Specifiche

Dati tecnici

Dimensioni della confezione (l) 10
Confezione da (Pezzo(i)) 1
Valore pH 4
Peso (kg) 9,9
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 10,5
Dimensioni (L × P × A) (mm) 287 x 150 x 329
RM 893** 10l coadiuvante di asciugatura, 10l
RM 893** 10l coadiuvante di asciugatura, 10l
RM 893** 10l coadiuvante di asciugatura, 10l
RM 893** 10l coadiuvante di asciugatura, 10l
Aree di applicazione
  • Macchine
  • Lavaggio veicoli commerciali
Accessori