VehiclePro Klear!Rim RM 896 è il detergente per cerchioni premium di Kärcher per rimuovere senza sforzo lo sporco più ostinato durante il lavaggio del veicolo. Adatto per l'uso negli impianti di lavaggio dei veicoli, il detergente altamente concentrato della Kärcher Klear!Line rimuove i residui di polvere dei freni, usura dei pneumatici, calcare e sale stradale in modo rapido, affidabile ed altamente efficace. Il prodotto premium che protegge i materiali non attacca i rivestimenti dei cerchioni in alluminio e acciaio, i pavimenti in cemento non rivestiti o i passaruota in acciaio. Inoltre, VehiclePro Klear!Rim RM 896 con una potenza di pulizia di circa 400 cerchioni per litro è molto economico e biodegradabile per oltre il 90% – tensioattivi secondo CEE 648/2004.