Il nostro VehiclePro Active Foam Wash Nano RM 816 Classic è una schiuma attiva ad alta pulizia con effetto loto per la pulizia delle auto negli impianti di lavaggio dei veicoli. RM 816 Classic rimuove efficacemente grasso, olio e sporco causati dalle emissioni oltre che dai residui di insetti. La schiuma attiva si prepara all'asciugatura, crea una superficie nanostrutturata ed è quindi perfettamente adatta al successivo trattamento con VehiclePro Gloss Dryer Nano RM 832 Classic. Grazie alla compatibilità con la cera si prevengono in modo affidabile striature sulla superficie della vernice. Inoltre, il detergente in schiuma facilmente separabile favorisce anche la scorrevolezza delle spazzole, proteggendo così la vernice, e riduce notevolmente lo sporco delle spazzole nel sistema, il che significa che può essere utilizzato anche come shampoo per spazzole. I tensioattivi contenuti sono biodegradabili secondo l'OCSE.