Conservante a lungo termine VehiclePro Klear!Foam Polish RM 837 di Kärcher sviluppato appositamente per impianti di autolavaggio con l'opzione di programma "Foam Polish". Il prodotto per la cura altamente efficace con estratto di fiori di loto ed effetto riparatore produce una finitura lucida e allo stesso tempo protegge efficacemente la vernice dallo sporco della strada, dai residui di insetti, dalla pioggia acida, dal sale stradale e da altri influssi ambientali che danneggiano la vernice. Funziona in modo affidabile con tutte le durezze dell'acqua e preserva senza asciugatura intermedia fino a 6 lavaggi successivi del veicolo senza lasciare residui sulle superfici in vetro o attaccare le spazzole e gli ugelli di lavaggio dell'impianto. VehiclePro Klear!Foam Polish RM 837 è conforme VDA, contiene solo tensioattivi biodegradabili secondo CEE 648/2004 ed è inoltre privo di oli minerali e idrocarburi minerali.