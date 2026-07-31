VehiclePro Cera in schiuma Plus RM 837, 20l
Effetto riparatore visibile e durevole. Protegge le superfici dalle intemperie. Aumenta l'effetto lucido. Con estratti di fiori di loto.
Conservante a lungo termine VehiclePro Klear!Foam Polish RM 837 di Kärcher sviluppato appositamente per impianti di autolavaggio con l'opzione di programma "Foam Polish". Il prodotto per la cura altamente efficace con estratto di fiori di loto ed effetto riparatore produce una finitura lucida e allo stesso tempo protegge efficacemente la vernice dallo sporco della strada, dai residui di insetti, dalla pioggia acida, dal sale stradale e da altri influssi ambientali che danneggiano la vernice. Funziona in modo affidabile con tutte le durezze dell'acqua e preserva senza asciugatura intermedia fino a 6 lavaggi successivi del veicolo senza lasciare residui sulle superfici in vetro o attaccare le spazzole e gli ugelli di lavaggio dell'impianto. VehiclePro Klear!Foam Polish RM 837 è conforme VDA, contiene solo tensioattivi biodegradabili secondo CEE 648/2004 ed è inoltre privo di oli minerali e idrocarburi minerali.
Specifiche
Dati tecnici
|Dimensioni della confezione (l)
|20
|Confezione da (Pezzo(i))
|1
|Valore pH
|5
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|20,8
Prodotto
- Con il programma optional "Schiuma lucidante" si applica sulla carrozzeria
- Rinfinitura high gloss perfetta
- Protegge efficacemente la carrozzeria da patina da smog, insetti, piogge acide, sale antighiaccio in inverno e intemperie.
- La carrozzeria rimane protetta fino a 6 lavaggi
- Non serve far asciugare la carrozzeria prima di passare alla lucidatura
- Effettiva con tutti i livelli di durezza dell'acqua
- Non lascia residui sui cerchioni
- Non crea grumi sulle spazzole e negli ugelli
- VDA
- Tensioattivi biodegradabili secondo l'OCSE
- Senza NTA
- Privo di oli minerali e idrocarburi minerali
Attenzione
Scheda di sicurezza prevista come da normative europee
- H315 Provoca irritazione cutanea.
- H318 Provoca gravi lesioni oculari.
- H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P264 Lavare accuratamente dopo l’uso.
- P280a Indossare guanti / occhiali di protezione / protezione per il viso.
- P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
- P362 + P364 Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
- P501a Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali.
Aree di applicazione
- Auto