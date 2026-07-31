VehiclePro Detergente per maioliche e postazioni di lavaggio RM 841, 20l

Detergente acido per maioliche e postazioni di lavaggio che elimina facilmente calcare, grasso, cera, residui di detergente e tracce di ruggine.

Per la pulizia profonda e la pulizia di manutenzione quotidiana di aree di lavaggio piastrellate e portali di autolavaggio con idropulitrici o unità di spruzzatura: la stazione di lavaggio VehiclePro e il pulitore per piastrelle RM 841 di Kärcher. Il detergente acido rimuove in modo rapido ed efficace depositi di calcare, olio, grasso e ruggine, nonché residui di detersivo e cera da tutte le superfici resistenti agli acidi. Il detersivo dal gradevole profumo fresco è esente da NTA, oli minerali e idrocarburi minerali e i tensioattivi in ​​esso contenuti sono biodegradabili secondo CEE 648/2004. Grazie alle sue proprietà di rapida separazione olio/acqua, RM 841 è anche facilmente separabile.

Specifiche

Dati tecnici

Dimensioni della confezione (l) 20
Confezione da (Pezzo(i)) 1
Peso (kg) 21,8
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 22,9
Dimensioni (L × P × A) (mm) 260 x 240 x 390
Prodotto
  • Detergente acido efficace per impianti di lavaggio e portali
  • Rimuove efficacemente calcare, olio, grasso, ruggine e residui di detergente
  • Rimuove anche il calcare più resistente
  • Adatto per lavaggi di fondo e regolari
  • Rapida efficacia
  • Fresca fragranza
  • Veloce saparazione olio/acqua nei separatori d'olio (ASF=facile da separare)
  • Tensioattivi biodegradabili secondo l'OCSE
  • Senza NTA
  • Privo di oli minerali e idrocarburi minerali
VehiclePro Detergente per maioliche e postazioni di lavaggio RM 841, 20l
VehiclePro Detergente per maioliche e postazioni di lavaggio RM 841, 20l
VehiclePro Detergente per maioliche e postazioni di lavaggio RM 841, 20l
VehiclePro Detergente per maioliche e postazioni di lavaggio RM 841, 20l
Attenzione
Scheda di sicurezza prevista come da normative europee
  • H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H290 Può essere corrosivo per i metalli.
  • P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
  • P303 + P361 + P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia].
  • P405 Conservare sotto chiave.
  • P501a Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali.
Aree di applicazione
  • Lavaggio di postazioni
Accessori