Per la pulizia profonda e la pulizia di manutenzione quotidiana di aree di lavaggio piastrellate e portali di autolavaggio con idropulitrici o unità di spruzzatura: la stazione di lavaggio VehiclePro e il pulitore per piastrelle RM 841 di Kärcher. Il detergente acido rimuove in modo rapido ed efficace depositi di calcare, olio, grasso e ruggine, nonché residui di detersivo e cera da tutte le superfici resistenti agli acidi. Il detersivo dal gradevole profumo fresco è esente da NTA, oli minerali e idrocarburi minerali e i tensioattivi in ​​esso contenuti sono biodegradabili secondo CEE 648/2004. Grazie alle sue proprietà di rapida separazione olio/acqua, RM 841 è anche facilmente separabile.