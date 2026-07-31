VehiclePro Detergente per maioliche e postazioni di lavaggio RM 841, 20l
Detergente acido per maioliche e postazioni di lavaggio che elimina facilmente calcare, grasso, cera, residui di detergente e tracce di ruggine.
Per la pulizia profonda e la pulizia di manutenzione quotidiana di aree di lavaggio piastrellate e portali di autolavaggio con idropulitrici o unità di spruzzatura: la stazione di lavaggio VehiclePro e il pulitore per piastrelle RM 841 di Kärcher. Il detergente acido rimuove in modo rapido ed efficace depositi di calcare, olio, grasso e ruggine, nonché residui di detersivo e cera da tutte le superfici resistenti agli acidi. Il detersivo dal gradevole profumo fresco è esente da NTA, oli minerali e idrocarburi minerali e i tensioattivi in esso contenuti sono biodegradabili secondo CEE 648/2004. Grazie alle sue proprietà di rapida separazione olio/acqua, RM 841 è anche facilmente separabile.
Specifiche
Dati tecnici
|Dimensioni della confezione (l)
|20
|Confezione da (Pezzo(i))
|1
|Peso (kg)
|21,8
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|22,9
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|260 x 240 x 390
Prodotto
- Detergente acido efficace per impianti di lavaggio e portali
- Rimuove efficacemente calcare, olio, grasso, ruggine e residui di detergente
- Rimuove anche il calcare più resistente
- Adatto per lavaggi di fondo e regolari
- Rapida efficacia
- Fresca fragranza
- Veloce saparazione olio/acqua nei separatori d'olio (ASF=facile da separare)
- Tensioattivi biodegradabili secondo l'OCSE
- Senza NTA
- Privo di oli minerali e idrocarburi minerali
Attenzione
Scheda di sicurezza prevista come da normative europee
- H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H290 Può essere corrosivo per i metalli.
- P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
- P303 + P361 + P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia].
- P405 Conservare sotto chiave.
- P501a Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali.
Aree di applicazione
- Lavaggio di postazioni