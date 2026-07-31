VehiclePro Klear!Foam RM 892, 10l
VehiclePro Klear!Foam RM 892: eccellente schiuma. Rimuove lo sporco ed è facile da risciacquare. Conforme alle norme VDA e delicato sulla vernice.
Se utilizzata negli impianti di lavaggio dei veicoli, la nostra schiuma attiva ad alta intensità di schiuma VehiclePro Klear!Foam RM 892 convince con la massima resa, il dosaggio più basso e ottimi risultati di pulizia. Il detergente in schiuma altamente concentrato rimuove in modo affidabile olio, grasso e sporco minerale e allo stesso tempo aumenta le proprietà di scorrimento delle spazzole – per una pulizia particolarmente delicata di auto e veicoli commerciali. Inoltre crea un tappeto in schiuma stabile e facile da risciacquare con elevata capacità di trasporto dello sporco e prepara un risultato di asciugatura perfetto mediante un effetto idrofobico. Klear!Foam RM 892 può essere utilizzato anche come schiuma pioggia/schiuma da muro o come shampoo a pennello se si regola il dosaggio. I tensioattivi contenuti sono biodegradabili secondo l'OCSE e quindi rispettosi dell'ambiente.
Specifiche
Dati tecnici
|Dimensioni della confezione (l)
|10
|Confezione da (Pezzo(i))
|1
|Valore pH
|10
|Peso (kg)
|10,4
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|11,2
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|287 x 150 x 329
Aree di applicazione
- Macchine
- Lavaggio veicoli commerciali