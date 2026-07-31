Se utilizzata negli impianti di lavaggio dei veicoli, la nostra schiuma attiva ad alta intensità di schiuma VehiclePro Klear!Foam RM 892 convince con la massima resa, il dosaggio più basso e ottimi risultati di pulizia. Il detergente in schiuma altamente concentrato rimuove in modo affidabile olio, grasso e sporco minerale e allo stesso tempo aumenta le proprietà di scorrimento delle spazzole – per una pulizia particolarmente delicata di auto e veicoli commerciali. Inoltre crea un tappeto in schiuma stabile e facile da risciacquare con elevata capacità di trasporto dello sporco e prepara un risultato di asciugatura perfetto mediante un effetto idrofobico. Klear!Foam RM 892 può essere utilizzato anche come schiuma pioggia/schiuma da muro o come shampoo a pennello se si regola il dosaggio. I tensioattivi contenuti sono biodegradabili secondo l'OCSE e quindi rispettosi dell'ambiente.