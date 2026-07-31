VehiclePro RM 831 Cera Plus, 10l
Cera innovativa con formula speciale a lunga durata. La carrozzeria è protetta da sporco strada, residui di insetti, pioggia acida e intemperie. Conforme alle normative VDA.
VehiclePro Kärcher Polish Plus RM 831 è un agente per la cura del veicolo con la massima efficacia per l'uso negli impianti di autolavaggio con l'opzione del programma "conservazione della cera". La speciale formula di cura garantisce una conservazione della cera che dura fino a 6 mesi, proteggendo efficacemente la vernice del veicolo dallo sporco della strada, dai residui di insetti, dalla pioggia acida, dal sale stradale e da altri agenti ambientali che danneggiano la vernice. Allo stesso tempo, la cera produce una finitura lucida senza lasciare residui sulle superfici in vetro o attaccarsi alle spazzole di lavaggio e agli ugelli dell'impianto. Inoltre Polish Plus RM 831 è efficace con la durezza dell'acqua, è privo di oli minerali e idrocarburi minerali ed è conforme VDA. Anche i tensioattivi in esso contenuti sono rispettosi dell'ambiente in quanto biodegradabili secondo CEE 648/2004.
Specifiche
Dati tecnici
|Dimensioni della confezione (l)
|10
|Confezione da (Pezzo(i))
|1
|Valore pH
|4
|Peso (kg)
|10
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|10,9
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|230 x 188 x 307
Prodotto
- Selezionare il programma "Cera a lunga durata" negli impianti che lo prevedono per procedere all'inceratura e alla lucidatura della carrozzeria. La carrozzeria rimarrà protetta per mesi.
- Protegge efficacemente la carrozzeria da patina da smog, insetti, piogge acide, sale antighiaccio in inverno e intemperie.
- Dura fino a 6 mesi
- Rinfinitura high gloss perfetta
- Effettiva con tutti i livelli di durezza dell'acqua
- Non lascia residui sui cerchioni
- Non crea grumi sulle spazzole e negli ugelli
- VDA
- Tensioattivi biodegradabili secondo l'OCSE
- Senza NTA
- Privo di oli minerali e idrocarburi minerali
Attenzione
Scheda di sicurezza prevista come da normative europee
- H318 Provoca gravi lesioni oculari.
- H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P273 Non disperdere nell’ambiente.
- P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P501a Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali.
Aree di applicazione
- Auto
- Lavaggio veicoli commerciali