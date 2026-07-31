VehiclePro Kärcher Polish Plus RM 831 è un agente per la cura del veicolo con la massima efficacia per l'uso negli impianti di autolavaggio con l'opzione del programma "conservazione della cera". La speciale formula di cura garantisce una conservazione della cera che dura fino a 6 mesi, proteggendo efficacemente la vernice del veicolo dallo sporco della strada, dai residui di insetti, dalla pioggia acida, dal sale stradale e da altri agenti ambientali che danneggiano la vernice. Allo stesso tempo, la cera produce una finitura lucida senza lasciare residui sulle superfici in vetro o attaccarsi alle spazzole di lavaggio e agli ugelli dell'impianto. Inoltre Polish Plus RM 831 è efficace con la durezza dell'acqua, è privo di oli minerali e idrocarburi minerali ed è conforme VDA. Anche i tensioattivi in ​​esso contenuti sono rispettosi dell'ambiente in quanto biodegradabili secondo CEE 648/2004.