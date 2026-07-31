VehiclePro Brush Shampoo RM 811 Classic è adatto per l'uso nei sistemi di lavaggio dei veicoli e nel lavaggio dei veicoli commerciali. Rimuove in modo affidabile grasso, olio, sporco causato dalle emissioni e lo sporco tipico della strada e aiuta le spazzole a scivolare, riducendo anche il loro tasso di sporco in modo che possano continuare a lavorare più a lungo. Inoltre RM 811 Classic può essere utilizzato anche come schiuma attiva e protegge la vernice del veicolo. L'economico shampoo per spazzole è in grado di pulire fino a 100 auto per ogni litro, ed è progettato per funzionare con successivi prodotti cerosi per evitare la formazione di aloni sulla vernice. I tensioattivi contenuti nella formula sono biodegradabili secondo OCSE. Inoltre, separa rapidamente l'olio e l'acqua nel separatore d'olio.