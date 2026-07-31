VehiclePro Shampoo RM 811 Classic, 200l
Shampoo molto attivo compatibile con la cera da usare nei lavaggi a spazzole e negli impianti self service di lavaggio. Conforme alle normative VDA.
VehiclePro Brush Shampoo RM 811 Classic è adatto per l'uso nei sistemi di lavaggio dei veicoli e nel lavaggio dei veicoli commerciali. Rimuove in modo affidabile grasso, olio, sporco causato dalle emissioni e lo sporco tipico della strada e aiuta le spazzole a scivolare, riducendo anche il loro tasso di sporco in modo che possano continuare a lavorare più a lungo. Inoltre RM 811 Classic può essere utilizzato anche come schiuma attiva e protegge la vernice del veicolo. L'economico shampoo per spazzole è in grado di pulire fino a 100 auto per ogni litro, ed è progettato per funzionare con successivi prodotti cerosi per evitare la formazione di aloni sulla vernice. I tensioattivi contenuti nella formula sono biodegradabili secondo OCSE. Inoltre, separa rapidamente l'olio e l'acqua nel separatore d'olio.
Specifiche
Dati tecnici
|Dimensioni della confezione (l)
|200
|Confezione da (Pezzo(i))
|1
|Valore pH
|9
|Peso (kg)
|203,6
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|218,6
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|580 x 580 x 970
Prodotto
- Shampoo per impianti a spazzole per auto e veicoli commerciali
- Rimuove macchie di olio, grasso, patina da smog e residui di insetti
- Diminuisce l'attrito delle spazzole sulla carrozzeria. Minor attrito significa più cura.
- La formula speciale di questo detergente evita che le spazzole si sporchino e si usurino
- Compatibile con la cera, asciuga senza striature grazie allo strato di nano particelle
- VDA
- Veloce saparazione olio/acqua nei separatori d'olio (ASF=facile da separare)
- Tensioattivi biodegradabili secondo l'OCSE
- Senza NTA
Attenzione
Scheda di sicurezza prevista come da normative europee
- H315 Provoca irritazione cutanea.
- H318 Provoca gravi lesioni oculari.
- P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P264 Lavare accuratamente dopo l’uso.
- P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
- P332 + P313 In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P302 + P352b IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua e sapone.
Aree di applicazione
- Auto
- Lavaggio veicoli commerciali