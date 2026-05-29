Быстрозарядный комплект 18 В 2,5 А

Быстрозарядный комплект 18 В/2.5 А.ч. Состоит из сменного аккумулятора 18 В / 2,5 Ач. с инновационной технологией контроля в реальном времени и быстрозарядного устройства 18 В. Для всех устройств на аккумуляторной платформе Kärcher 18 В.

Полная мощность в кратчайшие сроки: быстрозарядное устройство, входящее в комплект, заряжает аккумулятор Kärcher на 18 В / 2,5 Ач до 80% всего за 44 минуты. Быстрозарядный комплект Kärcher Battery Power 18/25 подходит для использования во всех устройствах на аккумуляторной платформе Kärcher 18 В.

Особенности и преимущества
Инновационная технология реального времени
Сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 18 В
Быстрозарядное устройство 18 В
Мощные литий-ионные аккумуляторные элементы
Автоматический режим хранения
Защита от водяных струй (степень защиты IPX5)
Эффективный контроль температуры
Система интеллектуального мониторинга состояния аккумуляторных элементов
Прочный корпус
Крепление на стену.
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторная платформа Аккумуляторная платформа 18 В.
Тип аккумулятора Литий-ионный сменный аккумулятор
Напряжение (В) 18
Емкость (Ач) 2,5
Время заряда быстрозарядным устройством Аккумулятор Battery Power 18 В / 2,5 Ач:
44 мин (80 %) / 83 мин (100 %)
Зарядный ток (A) 2,5
Напряжение (подключение зарядного устройства к сети) (В) 100 - 240
Частота (подключение зарядного устройства к сети) (Гц) 50 - 60
Цвет Черный
Вес (кг) 1,092
Вес (с упаковкой) (кг) 1,558
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 184 x 133 x 126

Описание комплектации

  • Аккумулятор: Аккумуляторная батарея 18 В / 2,5 Ач (1 шт.)
  • Зарядное устройство: Быстрозарядное устройство Battery Power 18 В (1 шт.)
Быстрозарядный комплект 18 В 2,5 А
Быстрозарядный комплект 18 В 2,5 А
Быстрозарядный комплект 18 В 2,5 А

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