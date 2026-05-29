Быстрозарядный комплект 18 В 5,0 А

Состоит из сменного аккумулятора 18 В / 5,0 Ач и быстрозарядного устройства 18 В: Быстрозарядный комплект 18/50 для использования во всех устройствах на платформе 18 В Kärcher Battery Power.

Быстрозарядное устройство 18 В позволяет заряжать аккумулятор Kärcher 18 В / 5,0 Ач с инновационной технологией контроля в реальном временит "Real Time" до 80% всего за 94 минуты. Быстрозарядный комплект Kärcher Battery Power 18/50 можно использовать во всех устройствах на аккумуляторной платформе Kärcher 18 В.

Особенности и преимущества
Быстрозарядный комплект 18 В 5,0 А: Инновационная технология реального времени
Инновационная технология реального времени
Быстрозарядный комплект 18 В 5,0 А: Сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 18 В
Сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 18 В
Быстрозарядный комплект 18 В 5,0 А: Быстрозарядное устройство 18 В
Быстрозарядное устройство 18 В
Мощные литий-ионные аккумуляторные элементы
Автоматический режим хранения
Защита от водяных струй (степень защиты IPX5)
Эффективный контроль температуры
Система интеллектуального мониторинга состояния аккумуляторных элементов
Крепление на стену.
Прочный корпус
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторная платформа Аккумуляторная платформа 18 В.
Тип аккумулятора Литий-ионный сменный аккумулятор
Напряжение (В) 18
Емкость (Ач) 5
Время заряда быстрозарядным устройством Аккумулятор Battery Power 18 В / 5,0 Ач:
94 мин (80 %) / 143 мин (100 %)
Зарядный ток (A) 2,5
Напряжение (подключение зарядного устройства к сети) (В) 100 - 240
Частота (подключение зарядного устройства к сети) (Гц) 50 - 60
Цвет Черный
Вес (кг) 1,391
Вес (с упаковкой) (кг) 1,817
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 183,9 x 132,7 x 147,4

Описание комплектации

  • Аккумулятор: Аккумулятор Battery Power 18 В / 5,0 Ач (1 шт.)
  • Зарядное устройство: Быстрозарядное устройство Battery Power 18 В (1 шт.)
Быстрозарядный комплект 18 В 5,0 А
Быстрозарядный комплект 18 В 5,0 А
Быстрозарядный комплект 18 В 5,0 А

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