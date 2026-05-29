Быстрозарядный комплект 18 В 5,0 А
Состоит из сменного аккумулятора 18 В / 5,0 Ач и быстрозарядного устройства 18 В: Быстрозарядный комплект 18/50 для использования во всех устройствах на платформе 18 В Kärcher Battery Power.
Быстрозарядное устройство 18 В позволяет заряжать аккумулятор Kärcher 18 В / 5,0 Ач с инновационной технологией контроля в реальном временит "Real Time" до 80% всего за 94 минуты. Быстрозарядный комплект Kärcher Battery Power 18/50 можно использовать во всех устройствах на аккумуляторной платформе Kärcher 18 В.
Особенности и преимущества
Инновационная технология реального времени
Сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 18 В
Быстрозарядное устройство 18 В
Мощные литий-ионные аккумуляторные элементы
Автоматический режим хранения
Защита от водяных струй (степень защиты IPX5)
Эффективный контроль температуры
Система интеллектуального мониторинга состояния аккумуляторных элементов
Крепление на стену.
Прочный корпус
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторная платформа
|Аккумуляторная платформа 18 В.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный сменный аккумулятор
|Напряжение (В)
|18
|Емкость (Ач)
|5
|Время заряда быстрозарядным устройством
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Аккумулятор Battery Power 18 В / 5,0 Ач:
94 мин (80 %) / 143 мин (100 %)
|Зарядный ток (A)
|2,5
|Напряжение (подключение зарядного устройства к сети) (В)
|100 - 240
|Частота (подключение зарядного устройства к сети) (Гц)
|50 - 60
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|1,391
|Вес (с упаковкой) (кг)
|1,817
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|183,9 x 132,7 x 147,4
Описание комплектации
- Аккумулятор: Аккумулятор Battery Power 18 В / 5,0 Ач (1 шт.)
- Зарядное устройство: Быстрозарядное устройство Battery Power 18 В (1 шт.)
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