Комплект насадок для дома
Практичный комплект принадлежностей, включающий переключаемую насадку для сухой уборки пола и насадку для мягкой мебели. Подходит к любым хозяйственным и бытовым моющим пылесосам Kärcher.
Переключаемая насадка для сухой уборки и насадка для мягкой мебели, входящие в комплект принадлежностей для уборки в доме, прекрасно подходят для выполнения в нем самых разнообразных уборочных работ. Насадка для пола с ножным переключателем режимов пригодна для очистки как ковровых, так и твердых напольных покрытий. Практичная насадка для мягкой мебели, снабженная 2 гребенками для сбора волос, позволяет бережно очищать обивку.
Особенности и преимущества
Переключаемая насадка для сухой уборки
- Эргономичный ножной переключатель позволяет быстро и легко адаптировать насадку для пола к разным видам напольных покрытий (например, коврам или ламинату / паркету).
- Выбор подходящего режима облегчают традиционные для пылесосов сухой уборки символы ковровых и твердых напольных покрытий.
С фиксатором для «парковки» (подходит только к пылесосам серии WD)
- Фиксатор может быть установлен на насадке для пола по желанию.
- Он позволяет на время перерыва в работе быстро закрепить насадку вместе с присоединенными шлангом и удлинительными трубками на корпусе пылесоса.
Насадка для мягкой мебели с 2 гребенками
- Для бережной и тщательной очистки мягкой мебели и других текстильных поверхностей.
Комплект принадлежностей для любых хозяйственных и бытовых моющих пылесосов Kärcher
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (-элем.)
|3
|Стандартная номинальная ширина (мм)
|DN 35
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,4
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,509
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|260 x 65 x 257
Совместимая техника
Области применения
- Ковровое покрытие
- Ковры
- Твердые напольные покрытия
- Обивка
- Мягкая мебель
- Матрасы