Boquilla giratoria Middle verpackt
La boquilla turbo con la potente boquilla rotativa para la hidrolavadora de alta presión de Kärcher de las gamas K 4 y K 5. Contra las suciedades especialmente resistentes.
La boquilla turbo para todas las limpiadora de alta presión de Kärcher de las gamas K 4 y K 5 elimina la suciedad del ambiente también sin esfuerzo, con su potente boquilla rotativa Middle con chorro concentrado giratorio. De esta manera, vuelve a dejar resplandeciente en un momento superficies con suciedades resistentes como musgo o superficies deterioradas. La boquilla turbo convence además por su gran rendimiento de superficie.
Características y ventajas
Chorro concentrado rotativo
Limpieza potente con alta presión
- Limpieza precisa de la suciedad incrustada.
Conexión de bayoneta
- Especialmente fácil de utilizar.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|Negro
|Peso (kg)
|0,2
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|0,2
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|450 x 41 x 41
Para pistolas anteriores a 2010 (pistola M, 96, 97): se necesita e adaptador M (2.643-950.0).
Campos de aplicación
- Vehículos
- Suciedad resistente
- Muros de piedra y de jardín