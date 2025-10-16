Boquilla giratoria Middle verpackt

La boquilla turbo con la potente boquilla rotativa para la hidrolavadora de alta presión de Kärcher de las gamas K 4 y K 5. Contra las suciedades especialmente resistentes.

La boquilla turbo para todas las limpiadora de alta presión de Kärcher de las gamas K 4 y K 5 elimina la suciedad del ambiente también sin esfuerzo, con su potente boquilla rotativa Middle con chorro concentrado giratorio. De esta manera, vuelve a dejar resplandeciente en un momento superficies con suciedades resistentes como musgo o superficies deterioradas. La boquilla turbo convence además por su gran rendimiento de superficie.

Características y ventajas
Chorro concentrado rotativo
Limpieza potente con alta presión
  • Limpieza precisa de la suciedad incrustada.
Conexión de bayoneta
  • Especialmente fácil de utilizar.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color Negro
Peso (kg) 0,2
Peso con embalaje incluido. (kg) 0,2
Dimensiones (l × a × h). (mm) 450 x 41 x 41

Para pistolas anteriores a 2010 (pistola M, 96, 97): se necesita e adaptador M (2.643-950.0).

Campos de aplicación
  • Vehículos
  • Suciedad resistente
  • Muros de piedra y de jardín