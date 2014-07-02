Boquilla para limpieza de tubos y tuberías

Boquilla para limpieza de tuberías con rosca interior. Diversas direcciones de chorro. En la tubería, la manguera trabaja por adelantado de forma automática. (Conexión R 1/8", 3 × 30º hacia atrás, Ø 30 mm.)

Características y ventajas
Tres chorros dirigidos hacia atrás procuran una propulsión óptima
  • La boquilla y la manguera para limpieza de tuberías se mueven de forma automática hacia adentro de la tubería.
Conexión: 1/8"
  • Compatible con las mangueras para la limpieza de tuberías.
Diámetro exterior: 30 mm
  • Apropiado para tuberías con un diámetro interior a partir de 40 mm.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Diámetro (mm) 30
Tamaño de la boquilla ( ) 50
Rosca R 1/8"
Peso con embalaje incluido. (kg) 0,1
Created with AI (artificial intelligence)

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