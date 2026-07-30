Cabezal de cepillo iSolar 800

Amplio cabezal de cepillos de 800 mm accionado por agua para un caudal de agua de 700-1000 l/h. Con dos cepillos circulares contrarrotativos y una junta de ángulo flexible.

¡Perspectivas de sol! El cabezal de cepillos iSolar 800 accionado por agua con un ancho útil de 800 mm es ideal para limpiadoras de alta presión con un caudal de agua de 700 a 1000 l/h. El iSolar 800 funciona con dos cepillos circulares contrarrotativos y se utiliza para la limpieza de instalaciones fotovoltaicas. Los cepillos contrarrotativos compensan todas las fuerzas transversales que se generan, garantizando así un manejo óptimo. Asimismo, la flexible junta de ángulo en la conexión con el cabezal de cepillos facilita el trabajo. Se encarga de que las cerdas se hallen siempre en posición plana y permite así unos resultados de limpieza constantemente uniformes. El cabezal de cepillos convence especialmente gracias a su gran rendimiento de superficie: ideal para la limpieza de grandes instalaciones, por ejemplo, en tejados de establos.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Caudal de agua (l/h) 700 / 1000
Temperatura de entrada (°C) máx. 40
Conexión M 18
Diámetro (mm) 800
Peso con embalaje incluido. (kg) 5,5
Campos de aplicación
  • Limpieza de instalaciones fotovoltaicas
Accesorios
Find parts

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.

Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

Información Legal
Información de la Tienda en Línea
KÄRCHER MÉXICO

Circuito Poetas 68
Col. Ciudad Satélite C.P. 53100
Naucalpan de Juárez, Edo. de México

¡Contáctanos vía telefónica!
Call center: (55) 2629 4900
WhatsApp: (55) 59094596

E-mail: contacto.mx@karcher.com

Horario de atención: Lunes a Viernes 8:00 a 17:00

Redes Sociales
WEB NEUTRA
  • SSL Secured
© 2026 Karcher México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados