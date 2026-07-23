憑藉 DUO Advanced 2 罐式泡沫槍，為使用壓力清洗機的清潔任務提供了完美的泡沫槍解決方案，該清洗機的流量為 700 至 800 l/h，無Servo Control。泡沫槍允許用戶直接切換到高壓操作。由於其堅固的底座採用優質黃銅製成，因此它也非常適合使用腐蝕性清潔劑，這要歸功於堅固的 2公升水箱，帶有一個大的加注口和額外的頸部把手。 DUO Advanced 2 杯泡沫槍的噴射角度可以根據需要靈活調整，另外有可有效防止無意調整精確的三種清潔劑劑量。