杯泡沫噴杆 進階版2, 700 l/h - 800 l/h

對於不帶Servo Control的高壓清洗機：DUO Advanced 2 罐式泡沫槍令人印象深刻，它可以選擇直接切換到高壓清洗和 2 升清潔劑罐。

憑藉 DUO Advanced 2 罐式泡沫槍，為使用壓力清洗機的清潔任務提供了完美的泡沫槍解決方案，該清洗機的流量為 700 至 800 l/h，無Servo Control。泡沫槍允許用戶直接切換到高壓操作。由於其堅固的底座採用優質黃銅製成，因此它也非常適合使用腐蝕性清潔劑，這要歸功於堅固的 2公升水箱，帶有一個大的加注口和額外的頸部把手。 DUO Advanced 2 杯泡沫槍的噴射角度可以根據需要靈活調整，另外有可有效防止無意調整精確的三種清潔劑劑量。

特點和好處
杯泡沫噴杆 進階版2, 700 l/h - 800 l/h: 能夠在清潔劑和高壓清潔之間直接切換
能夠在清潔劑和高壓清潔之間直接切換
無需更換噴槍或配件，節省時間。
杯泡沫噴杆 進階版2, 700 l/h - 800 l/h: 符合人體工程學的兩升清潔劑容器
符合人體工程學的兩升清潔劑容器
可以毫不費力地完成長時間的清潔任務。
杯泡沫噴杆 進階版2, 700 l/h - 800 l/h: 帶整合劑量孔的清潔劑計量
帶整合劑量孔的清潔劑計量
促進精確的三段清潔劑劑量。 以獲得最佳泡沫品質。 防止潛在的清潔劑使用過量。
具有耐用鎳塗層的主體
  • 特級防腐蝕和耐久的設計
  • 在需要時便於使用腐蝕性清潔劑。
噴射角度靈活設置
  • 非常精確的泡沫噴射。
  • 允許更遠距離的安全工作。

技術規格

技術規格

水量 (l/h) 700 - 800
噴頭尺寸 (mm) 45
最大壓力(Bar) (bar) 300
劑量 (%) 1 - 2 - 4
水箱容量 (l) 2
溫度 (°C) max. 60
連接螺紋 EASY!Lock快接鎖
重量(包裝後公斤) (kg) 1.5

影片

應用範圍
  • 汽車製造商中的汽車與機械的清潔、工業與農業
  • 建築（清潔建築機械、腳手架、套管、設備）
配件
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

官方網路商店資訊

網路商店資訊
網路商店條款與條件
網路商店隱私政策
網路商店退換貨政策

官方網站資訊

版權與免責聲明
常見問答
RoHS限用物質含有情況標示資訊

法律聲明

Cookie 政策

聯絡我們

 台北總公司
11494 台北市內湖區陽光街300號6樓

台北展售中心 / 技術維修中心
11494 台灣台北市內湖區陽光街300號1樓 

Tel｜+886-2-2221-0698
Fax｜+886-2-2221-1695

北區技術服務專線｜0800-666-825


台中分公司 / 展售中心 / 技術維修中心
40743 台中市西屯區甘肅路二段30號

Tel｜+886-4-2317-6060
Fax｜+886-4-2317-2050

中區技術服務專線｜0800-666-355


高雄分公司 / 展售中心 / 技術維修中心
83048 高雄市鳳山區文安街15號

Tel｜+886-7-780-3322
Fax｜+886-7-780-3391

南區技術服務專線｜0800-558-689

官方社群
  • SSL安全性
© 2026 德國 (德商) 凱馳清潔設備股份有限公司