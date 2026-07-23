杯泡沫噴杆 進階版2, 700 l/h - 800 l/h
對於不帶Servo Control的高壓清洗機：DUO Advanced 2 罐式泡沫槍令人印象深刻，它可以選擇直接切換到高壓清洗和 2 升清潔劑罐。
憑藉 DUO Advanced 2 罐式泡沫槍，為使用壓力清洗機的清潔任務提供了完美的泡沫槍解決方案，該清洗機的流量為 700 至 800 l/h，無Servo Control。泡沫槍允許用戶直接切換到高壓操作。由於其堅固的底座採用優質黃銅製成，因此它也非常適合使用腐蝕性清潔劑，這要歸功於堅固的 2公升水箱，帶有一個大的加注口和額外的頸部把手。 DUO Advanced 2 杯泡沫槍的噴射角度可以根據需要靈活調整，另外有可有效防止無意調整精確的三種清潔劑劑量。
特點和好處
能夠在清潔劑和高壓清潔之間直接切換無需更換噴槍或配件，節省時間。
符合人體工程學的兩升清潔劑容器可以毫不費力地完成長時間的清潔任務。
帶整合劑量孔的清潔劑計量促進精確的三段清潔劑劑量。 以獲得最佳泡沫品質。 防止潛在的清潔劑使用過量。
具有耐用鎳塗層的主體
- 特級防腐蝕和耐久的設計
- 在需要時便於使用腐蝕性清潔劑。
噴射角度靈活設置
- 非常精確的泡沫噴射。
- 允許更遠距離的安全工作。
技術規格
技術規格
|水量 (l/h)
|700 - 800
|噴頭尺寸 (mm)
|45
|最大壓力(Bar) (bar)
|300
|劑量 (%)
|1 - 2 - 4
|水箱容量 (l)
|2
|溫度 (°C)
|max. 60
|連接螺紋
|EASY!Lock快接鎖
|重量(包裝後公斤) (kg)
|1.5
影片
應用範圍
- 汽車製造商中的汽車與機械的清潔、工業與農業
- 建築（清潔建築機械、腳手架、套管、設備）